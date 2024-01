Home

10 Gennaio 2024

Motrice abbandonata sulla pubblica via, sequestrata e rimossa

Livorno 10 gennaio 2024 – Motrice abbandonata sulla pubblica via, sequestrata e rimossa

Sequestrato dalla Polizia Municipale una motrice priva di assicurazione e revisione e già sottoposto a fermo amministrativo

La Polizia Municipale di Livorno, nell’ambito delle attività per la sicurezza stradale e contro il degrado, ha provveduto nei giorni scorsi alla rimozione e al sequestro di una motrice abbandonata sulla pubblica via.

Alcuni agenti del Nucleo Polizia di Prossimità, durante un controllo sul territorio, hanno infatti notato un veicolo marca Volvo tipo motrice stradale lasciato in via Don Aldo Mei all’intersezione con via Fratelli Gigli.

Dagli accertamenti immediatamente compiuti sul mezzo, è risultato come su di esso già gravasse un fermo amministrativo contestato nel luglio 2022 dalla Polizia stradale di Pian del Voglio, per circolazione in autostrada senza revisione.

Il mezzo avrebbe dovuto quindi essere custodito in luogo privato e chiuso anziché lasciato in sosta su una strada pubblica, anche perché da ulteriori accertamenti è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica, omessa per ben quattro volte.

La motrice è stata quindi rimossa con il carro attrezzi e affidata in custodia a una carrozzeria autorizzata.

Per le numerose violazioni al codice della strada sono state elevate sanzioni pecuniarie per oltre 9mila euro, oltre alla revoca della patente e al sequestro del veicolo per confisca e successiva alienazione.

