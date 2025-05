Home

Mountain bike, al via la Caoliveri Legend. Una gara mondiale, pateciperanno anche i migliori del del ranking Uci

7 Maggio 2025

Capoliveri (isola d'Elba, Livorno) 7 maggio 2025 Mountain bike, al via la Caoliveri Legend. Una gara mondiale, pateciperanno anche i migliori del del ranking Uci

Sarà davvero un weekend straordinario quello che all’Isola d’Elba si vivrà nel prossimo fine settimana. Mentre a Marina di Campo si svolgerà la Maratona podistica, Capoliveri diverrà la capitale mondiale delle ruote grasse con due eventi di altissimo spessore. Sabato sarà il grande giorno della Capoliveri Legend Cup, una delle Marathon più importanti al mondo che torna dopo un anno di assenza e con corpose novità. L’attesa è frenetica, basti pensare che; le iscrizioni hanno toccato quota 2.200 costringendo gli organizzatori a chiuderle in anticipo e che al via ci saranno ben 200 Elite.

Sarà un vero e proprio campionato mondiale ufficioso, considerando che ci saranno tutti i migliori esponenti mondiali a cominciare dai primi 3 del ranking Uci: il tedesco Andreas Seewald (Singer Ktm), l’azzurro Fabian Rabensteiner (Torpado Kenda) e il ceko Martin Stosek (Buff Megamo). Lo stesso dicasi fra le donne, con al via la sudafricana Vera Looser, l’olandese Rosa Van Doorn e la svizzera Janina Wust entrambe del team Buff Megamo. Naturalmente presenti anche tutti i migliori italiani.

Due i percorsi di gara: il lungo misura 62 km per un dislivello di 2.200 metri. E’ tutto sterrato con salite brevi (la principale è la Garritta di 4 km) e pendenze che arrivano al 21%. Anche il medio è parimenti impegnativo, 40 km per 1.400 metri.

Cambia rispetto al passato la località di partenza e arrivo, posta ora alla Miniera del Vallone, sede del Museo, con lo start fissato per le ore 9:30.

La gara, oltre a far parte dell’Uci Marathon World Cup, costituisce l’appuntamento della Coppa Toscana Mtb e del Prestigio 2025. Il ritiro dei numeri e pacchi gara potrà essere effettuato venerdì dalle 9:30 alle 13:00 e sabato dalle 14:00 alle 19:30 presso il Museo della Vecchia Officina. Alle 12:30 il via al pasta party con le premiazioni che si svolgeranno al Museo dalle 15:00, e saranno riservate ai primi 10 assoluti e primi 5 di categoria del Marathon, primi 5 junior e primi 3 delle categorie amatoriali per il Classic.

Il giorno dopo, e questa è un’altra delle grandi novità di quest’edizione;

spazio alla prova di cross country, tappa dell’Italia Bike Cup e delle Junior Series Uci.

Anche in questo caso si registra una grandissima partecipazione fra le varie categorie con il limite di 700 presenze già superato. Teatro delle sfide un circuito di 3,8 km con 150 metri di dislivello, da ripetere più volte in base alle categorie. Rispetto alle altre prove, a Capoliveri gareggeranno solo le categorie giovanili e quella junior, dove saranno presenti molti dei principali interpreti internazionali.

Gare a cominciare dalle 8:30 con le prove per G6 maschili e femminili. Alle 9:45 lo start per gli Esordienti 1° anno, alle 10:30 i 2° anno. Alle 11:20 partenza per tutte le categorie femminili Esordienti e Allieve. Alle 12:10 toccherà agli Allievi 1° anno, seguiti dalla categoria immediatamente successiva alle 13:10. Infine alle 14:15 la prova junior maschile e alle 15:45 quella femminile.

Qui le iscrizioni sono ancora aperte al costo di 25 euro per gli junior e 10 euro per le altre categorie, fino alla mezzanotte del 7 maggio. Sarà il giusto corollario a un fine settimana sportivamente da sballo…

Per informazioni: Asd Capoliveri Bike Park, https://www.capoliverilegendcup.it/ e https://www.capoliverilegendxco.it/

