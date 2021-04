Home

Boxpress

Mousse al cioccolato, senza uova, cremoso facile e veloce da preparare

Boxpress

11 Aprile 2021

Mousse al cioccolato, senza uova, cremoso facile e veloce da preparare

Preparare una mousse al cioccolato senza uova veloce da preparare.

Vi basterà scaldare il latte e il gioco è fatto, è perfetta per gli ospiti dell’ultimo minuto.

La mousse al cioccolato può essere fatta con qualsiasi tipo di cioccolato, ma se usate la cioccolata bianca sconsigliamo di aggiungere dello zucchero

Gli ingredienti per porzioni per 4 persone:

350 ml Panna fresca liquida; 200 g Cioccolato fondente; 80 ml Latte; 30 ml Zucchero a velo

Preparazione:5 Minuti; Cottura:2 Minuti; Difficoltà:Molto facile

La preparazione

Mettete in un pentolino il latte e lo zucchero a velo, fateli scaldare fino quasi a bollore.

Togliete il pentolino dal fuoco fuoco, e aggiungete il cioccolato spezzettato.

Fate sciogliere totalmente il gioccolato girandolo con un cucchiaio

Raffreddate il latte con il cioccolato sciolto poi unite la panna delicatamente e con movimenti regolari dal basso verso l’alto in modo da non smontare il composto.

A questo punto potete mettere la mousse di cioccolato fondente direttamente nei bicchieri monoporzione oppure in una ciotola da portata. Coprite i contenitori con della stagnola e mettete in frigo per 1 ora circa. Se avete fretta, potete metterli nel freezer per 20 minuti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin

Correlati