Movida, coma etilico e rissa, Salvetti ricostruisce i fatti e loda il comportamento dei gestori del The Cage

31 Maggio 2022

Livorno 31 maggio 2022

In consiglio comunale il sindaco di Livorno Luca Salvetti risponde alle richieste del consigliere comunale Alessandro Perini (Lega) riguardanti i fatti di coma etilico e rissa

Naturalmente notizie di questo genere di un bimbo in coma etilico preoccupano tutti dichiara Salvetti che continua

A differenza del consigliere Perini che si limita a leggere e non approfondire, cosa che invece i consiglieri dovrebbero fare se vogliono portare un contributo degno di discussione, (non limitarsi a leggere un titolo ma cercare di capire). Io ho fatto questo continua il sindaco e la situazione è stata ricostruita

Per quanto riguarda il ragazzo in coma etilico, Salvetti racconta che gli amici del giovane hanno chiamato la sicurezza del locale avvertendo che un loro amico si sentiva male. Mimmo Rosa, presidente dell’associazione culturale The Cage è intervenuto personalmente ed ha chiamato l’ambulanza. Da quanto dichiarato dagli amici del giovane soccorso, avrebbe bevuto una bottiglia di vodKa prima di andare al Cage.

Per quanto riguarda la rissa Il sindaco racconta che è avvenuta sulla strada adiacente Al The Cage. Chi gestisce il locale ha visto dei ragazzi discutere davanti alla scuola Mazzini ed è intervenuto avvisando anche i carabinieri che erano in fondo alla via

Per Il sindaco Salvetti il servizio di sicurezza e controllo del The Cage è uno dei migliori che io ho visto e che tutti noi abbiamo visto.

Ci vanno anche i nostri figli in quel luogo e io da genitore come fanno tutti mi informo di dove vanno i miei figli

Quando mi dicono che vanno al The Cage, io sono più tranquillo di quando mi sento dire che vanno a Viareggio o Firenze o da altre parti

