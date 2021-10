Home

Politica

Movida in Venezia, Romiti: “Respinti tutti gli emendamenti del centrodestra”

Politica

15 Ottobre 2021

Movida in Venezia, Romiti: “Respinti tutti gli emendamenti del centrodestra”

Livorno 15 luglio 2021

“Le uniche proposte che offrivano un concreto aumento di sicurezza e di controllo del territorio per il problema della mala-movida del quartiere Venezia sono state bocciate da PD e 5 Stelle.

La sinistra per le strade non vuole vedere troppi uomini in divisa, preferisce tenerci i delinquenti.

È quanto dichiara Andrea Romiti Capogruppo Fratelli d’Italia in merito alle votazioni sulla Mozione dei 5 Stelle sul quartiere Venezia”.– e continua –

“Con il centrodestra unito e come primo firmatario abbiamo proposto 3 punti concreti:

maggiori assunzioni di personale della Polizia Municipale per formare un Nucleo specializzato Anti-degrado;

l’avvio del Controllo di Vicinato come strumento di sicurezza partecipata attiva dei cittadini e che venga facilitato dal Comune la possibilità dei commercianti di assumere addetti al Servizio di Controllo nell’area della movida, che come disciplinato dal DM 06.10.2009, sono operatori adeguatamente formati per la prevenzione e sicurezza in ambito di attività di pubblico spettacolo e di intrattenimento, iscritti in apposito albo Prefettizio.”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin