Movida in via Cambini, firmato il protocollo

29 Aprile 2025

Livorno, 28 aprile 2025 Movida in via Cambini, firmato il protocollo

E’ stato firmato questa mattina nella Sala Giunta a Palazzo Comunale, il protocollo d’intesa tra Comune, associazioni di categoria, esercenti, teso a gestire al meglio la movida in via Cambini e dintorni, con chiusura dei locali alle ore 1.30.

Erano presenti: il sindaco Luca Salvetti, il comandante della Polizia Municipale Joselito Orlando, l’assessore al Turismo e Commercio Rocco Garufo, la dirigente del settore Commercio Michela Cadau, il Security Manager Giampaolo Dotto, Alessandro Ciapini direttore Confesercenti, Alessio Schiano Confcommercio e rappresentanti dei singoli esercenti di via Cambini.

Con la firma del protocollo il Comune si impegna a intensificare le attività e i servizi di vigilanza, a programmare l’installazione di telecamere in via Roma, via Cambini e via Marradi, a favorire il confronto con i residenti, a provvedere alle attività di pulizia straordinaria in occasione delle serate con grande flusso.

Le associazioni di categoria, Confcommercio e Confesercenti, si occupano di promuovere la diffusione della cultura del divertimento responsabile attraverso attività di formazione, sensibilizzazione e comunicazione.

I titolari degli esercizi commerciali di via Cambini si adoperano a rispettare il protocollo chiudendo alle ore 1,30, a raccogliere i vuoti e i rifiuti in tutta l’area , a sensibilizzare gli avventori ad un corretto e civile comportamento e nei periodi di maggiore affluenza garantire una maggiore presenza di personale all’interno e all’esterno dei locali.

Il protocollo avrà una durata in prima fase di sperimentazione dall’atto della firma al 31 maggio 2025 e una durata in seconda fase di sperimentazione dal 01.09.2025 al 31.01.2026.

A conclusione di ogni fase di sperimentazione le parti si incontreranno per la verifica delle risultanze.

Il Protocollo potrà essere esteso a zone limitrofe o ad altre parti della città, qualora si presentassero le medesime problematiche in relazione al fenomeno della movida e ove vi siano indicazioni in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Gli esercenti che hanno firmato il protocollo sono:

Cantina Nardi

Piano C

Botanic

Cardell’INO

