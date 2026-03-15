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Movida in via Cambini, i commercianti: “Regole rispettate e deflusso controllato”

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15 Marzo 2026

Movida in via Cambini, i commercianti: “Regole rispettate e deflusso controllato”

Livorno 15 marzo 2026 Movida in via Cambini, i commercianti: “Regole rispettate e deflusso controllato”

La movida di via Cambini continua a far discutere in città. Se da una parte i residenti segnalano da tempo problemi legati ai rumori notturni e alla presenza di molte persone in strada nelle ore più tarde, dall’altra i commercianti ricordano di aver fatto la propria parte rispettando le nuove regole stabilite dall’amministrazione comunale.

La strada, diventata negli ultimi anni uno dei punti di riferimento della vita serale di Livorno, è stata oggetto di una specifica ordinanza firmata dal sindaco Luca Salvetti per contenere l’impatto della movida e garantire maggiore equilibrio tra divertimento e qualità della vita dei residenti.

Il provvedimento, entrato in vigore dopo il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha introdotto alcune regole precise: stop alla musica alle 23 in tutti i giorni della settimana, chiusura dei locali alle 00.30 dal lunedì al giovedì e alle 1.30 nel fine settimana. Inoltre, entro mezz’ora dalla chiusura, gli esercenti devono provvedere alla pulizia delle aree esterne concesse per la somministrazione.

Tra le novità più significative c’è anche l’introduzione degli steward incaricati di vigilare sul deflusso dei clienti e di evitare schiamazzi o situazioni di disturbo nelle fasi finali della serata.

Ed è proprio su questo punto che i commercianti sottolineano il proprio impegno. Secondo quanto riferito, i locali rispettano gli orari previsti dall’ordinanza sia per la musica sia per la somministrazione. Al momento della chiusura, gli addetti alla vigilanza privata provvedono a invitare i clienti a lasciare la strada in modo ordinato.

Le immagini scattate a fine serata nel fine settimana (ore 02:06) mostrano infatti una via Cambini con i locali chiusi e la strada tornata libera da persone dopo il deflusso della clientela.

Questo non significa che il problema della convivenza tra movida e residenti sia completamente risolto. Come già emerso nelle ultime settimane, alcuni abitanti continuano a segnalare situazioni di rumore e confusione nelle ore notturne, soprattutto quando la strada si riempie di persone nei momenti di maggiore affluenza.

Per gli esercenti, tuttavia, il punto centrale resta il rispetto delle regole: osservare gli orari e adottare le misure previste dall’ordinanza

L’ordinanza che non accontenta alcuni residenti sull’orario di chiusura è il compromesso migliore a cui è potuta arrivare l’amministrazione comunale per tutelare le due parti. Il diritto al lavoro e a non essere costretti a cessare l’attività per orari chiusure troppo rigidi per gli esercenti e il diritto alla quiete e riposo per i residenti.