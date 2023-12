Home

3 Dicembre 2023

Livorno 3 dicembre 2023 – Movida in via Cambini, il fallimento della giunta comunale nelle parole di Ghiozzi

“Con l’inverno è tornato il caos movida in Via Cambini e dintorni: schiamazzi notturni, musica alta fino a notte fonda oltre la mezzanotte, sporcizia in tutte le strade limitrofe ed in particolare in Via Roma e sotto i portici del palazzo ad incrocio con Via Cambini stessa divenuto anche orinatoio pubblico; baraonda, degrado ed indecenza incontrollata”. Lo dichiara Carlo Ghiozzi consigliere comunale Lega che prosegue:

“Per anni sulla stampa ed in Consiglio Comunale abbiamo evidenziato come Lega la problematica della zona legata agli assembramenti durante le ore notturne del weekend, ed il Sindaco Salvetti con la sua Giunta ci aveva rassicurato che con l’attuazione del così detto “Protocollo Movida” sottoscritto da Comune di Livorno, Prefettura, Confcommercio, Confesercenti, USL ed Università di Pisa, si sarebbe risolto il problema.

Come volevasi dimostrare purtroppo niente è risolto, a parte il corridoio realizzato con un bel tappeto rosso per poter camminare in mezzo alla Via della movida.

Tutto invece è come prima, con il Comune latitante che non ha nemmeno rispettato uno degli impegni messi nero su bianco dentro il protocollo stesso.

Cosa è stato fatto infatti rispetto all’attivazione e sviluppo di progetti ed iniziative di informazione e sensibilizzazione dei giovani sull’abuso di alcool: niente; le quantità di chiazze di vomito sui marciapiedi ne sono la riprova.

Quali attività sono state promosse con il supporto di mediatori ed operatori di strada? Nessuna. Quali tipi di intensificazione delle attività e servizi di sorveglianza sono stati promosse? Nessuna, tutto abbandonato a se stesso, nonostante il Sindaco festeggi in Commissione e alla Goldonetta l’assunzione di nuovi Vigili Urbani.

Quali parcheggi scambiatori sono stati individuati? Nessuno, viste le auto parcheggiate addirittura sui passaggi pedonali in prossimità del famoso “tappeto rosso”; i parcheggi scambiatori dovrebbero prevedere anche delle navette per raggiungere i luoghi interessati dal protocollo stesso: tutta utopia. Quali ecopoint sono stati adottati? Nessuno. Quali pulizie tempestive delle vie e delle strade sono state organizzate? Nessuna, viste le condizioni in cui verte la Via Roma mentre la Via Cambini è stata ripulita da degli addetti pagati dai locali.

E potremmo continuare per tutti i punti di questo benedetto protocollo, ma la risposta è sempre la solita, ovvero: niente!

Il Comune non ha fatto nulla di tutto quello che ha messo per iscritto in questo documento.

Nessuna promessa mantenuta, solo parole al vento ed aria fritta. Adesso basta con questa inefficienza, non è pensabile di continuare a prendere in giro i cittadini ed il Consiglio Comunale dove si sventolava questo atto come la soluzione di tutti i mali.

Per tutti questi motivi presenteremo un’interpellanza urgente in commissione per capire come l’amministrazione comunale a guida Salvetti intenda muoversi per non prorogare ulteriormente il caos movida in queste aree. Delle chiacchiere non abbiamo più bisogno, adesso servono i fatti ed anche velocemente!

leggi cosa prevede il protocollo, clicca qui per aprire il documento

