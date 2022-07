Home

Movida, “la sorveglianza non può essere in nessun modo demandata ai privati”

18 Luglio 2022

"L'esercente costretto a tamponare le falle del sistema di sorveglianza"

Livorno 18 luglio 2022

CONFCOMMERCIO E CONFESERCENTI: LA SICUREZZA NON PUO’ ESSERE RESPONSABILITA’ DEGLI ESERCENTI

Confcommercio e Confesercenti si uniscono nel sottolineare, ferma restando la massima disponibilità a collaborare con prefettura, questura e amministrazione comunale in materia di sicurezza,

di come la sorveglianza non possa essere in nessun modo demandata ai privati.

“Confermiamo l’interesse e la sollecitudine sempre dimostrate dagli imprenditori di Livorno rispetto alla prevenzione degli atti criminali e dei disordini della malamovida.

Questi fenomeni impattano pesantemente sul sistema economico-sociale in quanto determinano una forte sfiducia nella sicurezza pubblica e causano un danno d’immagine alla città.

Su questo rassicuriamo la più attenta collaborazione” dichiarano all’unisono i direttori di Confesercenti Alessandro Ciapini e di Confcommercio Federico Pieragnoli.

“ Altra cosa è la capacità degli imprenditori stessi di tamponare le falle del sistema di sorveglianza .

dagli anni della pandemia che ha fatto registrare perdite irrecuperabili negli introiti di impresa; le aziende hanno fatto fronte a investimenti nella sicurezza anti-contagio.

La guerra in Ucraina e gli aumenti fuori controllo dei costi energetici, oltre a quelli delle materie prime, rendono impossibile alle piccole imprese di effettuare ulteriori acquisti in telecamere di sicurezza.

Non dobbiamo mai dimenticare che la tassazione arriva al 70%, e che per molti imprenditori in questo frangente storico la questione è sopravvivere e restare aperti. Altri investimenti sono irrealizzabili”.

