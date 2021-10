Home

Cronaca

Movida, Salvetti invita i residenti della Venezia a un incontro in Comune

Cronaca

21 Ottobre 2021

Movida, Salvetti invita i residenti della Venezia a un incontro in Comune

Movida in Venezia

Il Sindaco Salvetti invita i residenti della Venezia ad un incontro in Comune

Domani, venerdì 22 ottobre alle 18

Livorno, 21 ottobre 2021

Il sindaco Luca Salvetti incontrerà i residenti del quartiere della Venezia, domani, venerdì 22 ottobre alle ore 18, nella Sala del Consiglio Comunale.

Dall’entrata in vigore dell’ordinanza per limitare la movida notturna nel quartiere più antico della città, il Sindaco Salvetti ha incontrato, sempre in Comune, gli esercenti della Venezia e la scorsa settimana una delegazione di giovani.

Il cerchio si chiude domani, con l’ascolto delle istanze dei residenti e delle eventuali proposte da aggiungere a quelle di esercenti e giovani. L’obiettivo degli incontri è la sottoscrizione di un protocollo di intenti, firmato da esercenti, residenti della Venezia e giovani, al fine di provare a risolvere insieme i problemi legati alla movida.

All’incontro nella Sala del Consiglio Comunale sono invitati i residenti della Venezia, chi vuole, può partecipare. Ricordiamo che per entrare in Comune è necessario il Green Pass e che la Sala del Consiglio può ospitare un numero contingentato di persone. Nel caso in cui i cittadini si presentino numerosi, potrà entrare una delegazione.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin