Movida, Salvetti si confronta con i residenti, le parole del Sindaco al termine dell’incontro

22 Ottobre 2021

Livorno 22 ottobre 2021

Movida, le parole del sindaco Luca Salvetti al termine dell’incontro con i residenti del quartiere Venezia

“Oggi abbiamo concluso la prima fase dell’iter che abbiamo preparato sulla questione movida in Venezia.

Dopo i locali gli esercenti abbiamo incontrato i giovani con diverse associazione loro rappresentanti e quest’oggi i residenti che hanno portato all’interno della discussione tutte le questioni e le problematiche che già conoscevamo relative alla gestione della movida

Il confronto inizialmente molto serrato si è poi spostato su una fase estremamente restrittiva dove anche i residenti hanno avanzato proposte chiare e sono alla base un aspetto fondamentale il controllo del territorio

Questo è stato l’elemento base a cui poi si sono aggiunte delle particolarità circa la gestione del traffico come la proposta di una ZTL ampliata sia nel tempo che nello spazio del quartiere.

Oltre a questo anche il tema della pulizia del quartiere e della gestione dei rifiuti ma su questo insomma anche l’amministrazione aveva già buttato giù delle idee che sono state considerate estremamente positive

Il confronto si conferma l’unica strada per poter risolvere le questioni, anche questioni come quella della movida che fino a questo momento in realtà, in nessuna città avvisto una risoluzione è una ricetta che funziona al 100%

