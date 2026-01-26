Home

Livorno 26 Gennaio 2026 Movida via Cambini: “stretta” del Prefetto, Salvetti invitato formalmente a valutare nuove misure

Alla luce delle più recenti indicazioni ministeriali in materia di sicurezza nei contesti della movida, che richiamano la necessità di controlli sempre più stringenti e di una prevenzione sempre più attenta, nell’ambito dell’odierno Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica è stata esaminata la problematica della mala movida, con particolare riferimento alla situazione di via Cambini e delle zone limitrofe.

In questo quadro, il Prefetto, unitamente al Questore e ai Comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, nel pieno rispetto delle competenze attribuite dalla legge al Sindaco, ha rivolto al Primo Cittadino un invito formale a valutare l’opportunità di adottare misure volte al contingentamento dei flussi pedonali, nonché una nuova ordinanza sindacale che imponga il consumo di alcol solo all’interno dei locali e loro pertinenze, e garantisca la chiusura degli esercizi e la diffusione musicale entro la mezzanotte.