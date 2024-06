Home

28 Giugno 2024

Livorno 28 giugno 2024 – Movimentazione auto a Guasticce, il timore del sindacato Usb

“Fino a qualche giorno fa era una notizia non ancora confermata ma adesso sembra ci sia la certezza. Stellantis avrebbe deciso di trasferire lo stoccaggio e la movimentazione delle proprie auto dal piazzale Ceva/Mercurio dell’interporto di Guasticce a all’Autoparco IL Faldo. Quest’ultima aveva recentemente “perso” Kia e una parte di Hyundai.

Questo spostamento rischia di determinare la perdita di circa 20 posti di lavoro. La totalità sono precari con contratto a termine o indeterminato tramite agenzia. Alcuni dei quali impegnati nella movimentazione interna delle auto anche da due anni e più. Ovviamente stiamo parlando personale in appalto.

Come sindacato siamo molto preoccupati per tale situazione. Oltre ovviamente a portare la nostra solidarietà ai lavoratori, abbiamo chiesto alla committenza garanzie circa i volumi futuri e eventuali nuove commesse previste.

Nello specifico crediamo sia arrivato il momento di aprire una riflessione generale per quanto riguarda il settore della logistica portuale e in particolare il settore della movimentazione delle auto. Settore quest’ultimo che ha registrato una crescita positiva anche nei primi mesi dell’anno e che sta diventando sempre più centrale. Si parla tanto di integrazione tra porto e interporto, tra portualità e logistica ma basta uno spostamento da un piazzale ad un altro per mettere a rischio posti di lavoro? Urgente invece lavorare affinché a parità di volumi, qualsiasi sia la destinazione di stoccaggio, la forza lavoro sia garantita con giusto contratto, giusta retribuzione”.

E’ quanto dichiara con una nota il sindacato USB

