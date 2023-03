Home

24 Marzo 2023

Livorno 24 marzo 2023 – Movimento 5 Stelle Livorno: “Salviamo il Parterre e l’ospedale storico”

Questa mattina Irene Galletti, capogruppo M5S in Consiglio regionale è venuta a Livorno ed ha incontrato insieme ai pentastellati livornesi il comitato per la salvaguardia del Parterre e dell’ospedale storico, attraverso un sopralluogo nell’area verde dove sorgerà il nuovo ospedalino targato Salvetti/Giani.

“Noi siamo favorevoli ad un nuovo ospedale nel perimetro dell’attuale presidio in Viale Alfieri. Abbiamo lavorato per 5 lunghi anni per elaborare un progetto con la ASL, attraverso una lunga opera di mediazione con la Regione, per ottenere un risultato che non andasse a sconvolgere uno dei nostri più importanti parchi pubblici e senza avere un impatto urbanistico traumatico per la nostra città”. Lo dichiarano i rappresentati dei 5 Stelle che proseguono:

“Ci dovrebbero spiegare perché hanno voluto cambiare un progetto in corsa, peraltro con motivazioni che si sono rivelate fasulle con il trascorrere del tempo”.

“Ad ogni modo noi continueremo a lottare per la tutela della nostra sanità pubblica e del nostro patrimonio storico, in Comune e in Regione. Ringraziamo Irene per la sua visita e per il suo impegno per il nostro territorio!” Concludono i pentastellati

