Mozart chiude la rassegna “Il sabato del Mascagni”

28 Giugno 2023

Mozart chiude la rassegna “Il sabato del Mascagni”

Livorno 28 giugno 2023 –

Un successo la rassegna “Il sabato del Mascagni” che si è conclusa sabato 24 giugno presso l’Auditorium “C. Chiti” del Conservatorio Mascagni.

La rassegna “Il sabato del Mascagni”, iniziata il 4 febbraio e tenutasi ogni sabato alle 16, ad esclusione del solo sabato 8 aprile, presso l’Auditorium Cesare Chiti si è svolta con ben 17 concerti di musica da camera ed ha visto un notevole successo di pubblico, con programmi iniziati dal barocco

di Bach e Domenico Scarlatti, passando per Mozart, per il classicismo viennese beethoveniano e per le diverse stagioni del romanticismo, dai Liszt ai Brahms ai Richard Strauss, approdando al 900 di Alban Berg e Dmitri Shostakovich e ai contemporanei quali Edgar Varese o John Cage, con

interessanti affacci anche su generi diversi, con Jobim e Moraes fra gli altri.

Tutti i concerti a ingresso libero hanno visto come Direttore artistico della rassegna il professore di pianoforte Giovanni Nesi. Che commenta così la genesi della rassegna:

Sono così tanti i nostri allievi in grado affrontare il pubblico in veste d’interpreti già maturi che abbiamo in animo di ripetere l’esperienza di questa stagione cameristica, offrendo anche ad altri giovani l’opportunità di portare in teatro il frutto della loro ricerca.

Per l’ultimo concerto tenutasi sabato 24 giugno si è svolto il seguente programma:

W.A. Mozart

Quintetto per clarinetto e archi in la maggiore, K581

eseguito da:

Clarinetto:Michele La Greca

Violini: Marta Boschis, Ilaria Da Dio

Viola: Shirin Massai

Violoncello: Giovanni Agostini

J.Brahms

Quintetto per pianoforte e archi in fa minore, op.34

eseguito da:

Pianoforte: Edoardo Mancini

Violini: Alessio Mannelli, Amanda Longarini

Viola: Matteo Tripodi

Violoncello: Leonardo Giovannini

