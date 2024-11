Home

17 Novembre 2024

Mozione educazione sessuale e affettiva, PD su Perini (FdI): “Parole di una gravità inaudita”

Il PD critica il consigliere di opposizione Alessandro Perini per le sue parole in consiglio comunale.

“In Consiglio Comunale abbiamo approvato la mozione PD, che riprende la legge regionale

del Consigliere Iacopo Melio, per l’istituzione a livello nazionale di una normativa

sull’educazione emotiva, affettiva e sessuale all’interno delle scuole.

L’obbiettivo è portare all’apprendimento di abilità utili alla consapevolezza e il controllo degli

impulsi emotivi, la conoscenza delle conseguenze delle proprie azioni e la capacità di

comprendere i propri sentimenti e quelli altrui. Imparando la distinzione tra “percepire”,

“sentire” e “agire”. Materie necessarie a educare, sensibilizzare e prevenire sugli

atteggiamenti discriminatori e la violenza, in primis quella di genere.

Un tema che, a un anno dal femminicidio di Giulia Cecchettin, riteniamo ancora più urgente.

Siamo in grave ritardo sulla lotta alle attuali strutture patriarcali della società e vediamo il

silenzio dello Stato come la prosecuzione dell’attuale sistema oppressivo per le nuove

generazioni e le donne. . Il Ministro Valditara, infatti, non ha trattato la problematica alla

radice. Ma ha fatto mera propaganda, lasciando incompiute le promesse del progetto

“Educare alla relazioni”.

La situazione è stata aggravata ulteriormente dall’approvazione della risoluzione Sasso, con

cui le destre, oltre a rinnovare blande promesse sull’educazione all’affettività, vogliono

impedire l’ingresso nelle scuole di tematiche e realtà legate alla comunità LGBTQIA.

L’assenza del Governo Meloni non è l’unica nota dolente, perché a peggiorare il quadro si

aggiungono i rappresentanti locali di Fratelli d’Italia. Nell’ultimo consiglio comunale, infatti, il

partito della premier e le altre forze della destra locale hanno raggiunto livelli impensabili di

grottesco, che hanno portato ad atteggiamenti irrispettosi del ruolo istituzionale.

L’intervento del Consigliere Perini è l’esempio emblematico. Infatti ha definito sessuomani i

consiglieri della maggioranza, perché firmatari e proponenti di atti inerenti al tema

dell’educazione sessuale e affettiva. Parole di una gravità inaudita, che associano il concetto

di educazione sessuale a quello di depravazione. Atteggiamenti che ledono tutta la città di

Livorno, abbassando il dibattito dell’organo centrale della vita politica Livornese a un

qualsiasi discorso da bar.

Comportamento inaccettabile, che mina i requisiti minimi per un confronto democratico

fondato sul rispetto reciproco e sull’impegno comune a rappresentare con dignità i cittadini di

Livorno.

Attendiamo delle prese di distanza in modo netto dall’atteggiamento del Consigliere di

Fratelli d’Italia da parte delle forze politiche di destra e dei consiglieri appartenenti al suo

gruppo.

Noi ringraziamo il Presidente del Consiglio Comunale, Pietro Caruso, che ha prontamente

richiamato il consigliere e ristabilito un corretto dibattito democratico all’interno dell’aula

consiliare”.

Pacini Giorgio, consigliere PD Livorno, Midili Lorenzo, consigliere PD Livorno

Mia Diop, consigliera PD Livorno.

Il Consigliere Alessandro Perini da noi interpellato in merito alle critiche risponde:

“I consiglieri comunali si occupano dei problemi di una città e, come nel nostro caso, a Livorno i problemi non mancano di sicuro: non solo sicurezza e degrado, ma lavoro e la pesante crisi socio-economica che stringe sempre più le famiglie del ceto medio-basso.

A questi problemi la sinistra livornese risponde occupandosi di correggere la sessualità dei bambini. Carriere alias, bagni neutri nelle scuole, educazione sessuale ai bambini delle scuole elementari, quella di certi consiglieri comunali sembra una vera e propria fissazione psicologica.

Cari colleghi consiglieri, la salute sessuale dei bambini non ha bisogno di essere “curata”. Si pensi ad aiutare le famiglie livornesi, invece che alla sessualità dei bambini”.