18 Luglio 2024

Mozione PD su SMS Operation: sicurezza per stipendi e posti di lavoro. Regione tempestiva nel convocare il tavolo di crisi

SMS Operations Livorno; mozione del Gruppo Pd; Gazzetti: “Garantire stipendi e posti di lavoro. Regione tempestiva nel convocare il tavolo di crisi”

Il consigliere regionale Pd con una mozione porta in Consiglio regionale la vertenza dei lavoratori occupati a Stagno e Rosignano

“Avevamo preso l’impegno di portare la vertenza dei lavoratori della SMS Operations Italia all’attenzione del Consiglio Regionale e così è stato.

La mozione che abbiamo depositato come gruppo PD è uno strumento a disposizione dell’intera assemblea per richiamare l’attenzione su una vicenda che deve essere assolutamente risolta: ci sono lavoratrici e lavoratori che richiedono, giustamente, il pagamento dei loro stipendi e che reclamano garanzie per il mantenimento del posto di lavoro.

Si tratta di una vertenza che grazie alla mobilitazione dei lavoratori ha visto un immediato intervento delle Amministrazioni Comunali del territorio.

Mi piace anche evidenziare la vicinanza espressa della comunità politica del PD che si è subito schierata, a tutti i livelli, al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori.

A seguito della visita ai due presidi di venerdì scorso a Stagno e Rosignano, insieme al segretario territoriale del Partito Democratico di Livorno Alessandro Franchi, avevo annunciato un atto con cui portare questa vicenda all’attenzione del Consiglio regionale e così è stato.

Nel frattempo, lunedì 15 luglio, presso l’Ispettorato del lavoro di Livorno, si è svolto l’incontro programmato tra i rappresentanti di SMS Operations Italia, ENI e il Presidente del Consorzio SIDEP da cui sono emersi elementi positivi per il sito di Stagno, mentre restano ancora da comprendere le prospettive dei dieci lavoratori impegnati a Rosignano.

Durante l’incontro è stata avanzata la necessità di istituire un tavolo di crisi in Regione sulle prospettive occupazionali dei lavoratori di SMS Operations Italia, con particolare riferimento a quelli occupati nel sito di Rosignano.

Questa richiesta è stata prontamente accolta dalla Giunta regionale, un’attenzione concreta per la quale esprimiamo vivo apprezzamento.

E con la nostra mozione, immediatamente sostenuta dal capogruppo Ceccarelli e dai colleghi del PD, vorremmo che potesse avviarsi anche un confronto proficuo con il Governo”.

È quanto dichiara Francesco Gazzetti, consigliere regionale Pd, presentando la mozione “In merito alle prospettive produttive ed occupazionali dell’azienda SMS Operations Italia”.