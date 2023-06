Home

Cronaca

Ambiente

MPA – Meloria Protection & Art i premiati del concorso per le scuole (Foto)

Ambiente

2 Giugno 2023

MPA – Meloria Protection & Art i premiati del concorso per le scuole (Foto)

Livorno 2 giugno 2023 – MPA – Meloria Protection & Art, Giornata di pulizia e laboratori scientifici alle Secche della Meloria e sulla spiaggia

Concorso per le scuole: le classi e le foto dei premiati

Per il quarto anno consecutivo il primo sabato di giugno appuntamento con MPA – Meloria Protection & Art, iniziativa promossa dal Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli dedicata all’area marina protetta delle Secche della Meloria, alla sua valorizzazione e salvaguardia. L’evento ha l’obiettivo di far conoscere l’area nelle sue specificità biologiche, ambientali e faunistiche, cercando un equilibrio tra fruibilità ed esigenze di tutela degli habitat naturali.

La manifestazione ha avuto il suo prologo lunedì alla Fortezza Vecchia con la premiazione delle classi che hanno partecipato al concorso “MPA – 2023”, alla presenza della dottoressa Francesca Mela dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, dell’architetto Andrea Porchera della dottoressa Cristina Giardi dell’Ente Parco, del capitano di fregata Martino Rendina, del dottor Salvatore Sentina del Comune di Livorno, del presidente della Lega Navale sezione di Livorno Fabrizio Monacci, e di Ilaria Rossetti responsabile della cooperativa Aplysia.

Prima classificata la 4O del Liceo Enriques che ha creato un’app con un gioco virtuale scaricabile che aiuta a conoscere meglio l’area marina, secondo posto per la 2B del Liceo Cecioni che ha condotto una campagna di monitoraggio ambientale analizzando le microplastiche. I vincitori parteciperanno sabato al laboratorio di scienza partecipata al faro e alla torre della Meloria: con i biologi di Aplysia potranno sperimentare tecniche di monitoraggio ambientale in zone ad alto pregio ambientale. La Lega Navale Italiana – Sezione Livorno metterà a disposizione le imbarcazioni dei propri soci per il trasporto degli studenti, tutto sotto la supervisione e controllo della Capitaneria di Porto di Livorno. La classe terza classificata, la 4D del Liceo Enriques con un lavoro di ricerca sulle tecnologie ecologiche per pulire il mare, parteciperà ad una crociera offerta dalla Lega Navale. Menzione d’onore per le altre due classi partecipanti, la 4B e la 4H del Liceo Enriques, entrambe con un progetto di videointerviste e reportage giornalistico su come i livornesi ed i turisti vivono l’area marina protetta.

«Diffondere la cultura ambientale tra i giovani è un investimento sul futuro del nostro pianeta – commenta il Presidente del Parco Lorenzo Bani – devo fare i complimenti a tutti per i lavori presentati e per la passione dimostrata. La natura con le sue bellezze va conosciuta, vissuta e insieme amata e rispettata». «Questo evento sta ormai entrando nella tradizione della nostra città, e anche quest’anno regala alla comunità un’occasione preziosa per sensibilizzare i giovani sul tema della tutela dell’ambiente – assessora all’ambiente del Comune di Livorno Giovanna Cepparello – È proprio a partire dai giovani che possiamo sperare in un deciso cambio di passo per quanto riguarda il rispetto dell’ecosistema marino e della biodiversità. È quindi sempre positivo coinvolgerli in iniziative come questa, dove tra l’altro possono imparare facendo esperienze dirette attraverso il metodo della citizen science».

«Aderiamo convintamente a questo periodico appuntamento che si prefigge lo scopo di avvicinare i cittadini, ed in particolare i giovani, alle bellezze della nostra area marina protetta delle Secche della Meloria e più in generale all’importanza della tutela ambientale – dichiara l’Ammiraglio Angora – In un momento in cui forte è e deve essere l’attenzione ai cambiamenti climatici, l’iniziativa, anche attraverso esperienze pratiche, mira a stimolare percorsi virtuosi di sostenibilità ed educazione ambientale, facendo conoscere compiti e responsabilità degli enti scientifici, di ricerca ed operativi, che a vario titolo si occupano della salvaguardia dell’ambiente marino-costiero. Approfitto, infine, per porgere il mio plauso anche a tutte le associazioni di volontari che si impegnano per la buona riuscita della giornata».

«Ogni anno partecipiamo con entusiasmo a questa iniziativa, che ha il merito di sensibilizzare i cittadini alla tutela ambientale e alla protezione delle nostre coste – ha dichiarato il presidente dell’AdSP, Luciano Guerrieri – Da sottolineare il valore aggiunto rappresentato dalle sinergie che AdSP, Capitaneria di Porto, ed Ente Parco hanno saputo attivare nella buona riuscita di questo appuntamento: riteniamo essenziale il contributo che le istituzioni e le associazioni di volontari possono garantire allo sviluppo e alla crescita sostenibile della società».

La manifestazione di sabato 3 giugno è organizzata da Aplysia società cooperativa in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Livorno e con il patrocinio del Comune di Livorno, ed è inserita nelle iniziative promosse dall’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per celebrare la Giornata Europea del Mare.

Non ci saranno solo iniziative in mare: in contemporanea dalle 9 verrà effettuata una pulizia delle spiagge dello Scoglio della Regina e zone limitrofe aperta alla cittadinanza e alle scuole, in collaborazione con l’associazione Acchiapparifiuti e con AAMPS. Sempre allo scoglio della Regina verrà ospitato il laboratorio ‘Microcosmo e l’ecologia marina’ organizzato da Sons of the Ocean con i bambini della scuola Villa Corridi in collaborazione con la dotteressa Marta Musso. L’attività di citizen science, finanziata da Fondazione Acqua dell’Elba sarà divisa in una prima parte di ‘passeggiata’ lungo la spiaggia e raccolta di materiali organici e inorganici da parte dei partecipanti. Una volta raccolto il materiale verrà analizzato per capire cosa si nasconde sulle nostre spiagge. Grazie al microscopio portatile ‘Curiosity Microscope’ della SeaLabX i partecipanti potranno osservare campioni di plancton ‘pescati’ sul luogo e scoprire le meraviglie di un mondo spesso invisibile.

Nel Giardino Mediterraneo dello Scoglio della Regina dalle 9 alle 13 saranno presenti spazi informativi dove sarà possibile conoscere e ricevere aggiornamenti sui progetti di ricerca, di sensibilizzazione e monitoraggio ambientale di enti, associazioni e istituti di ricerca. tra i quali Area Marina Protetta – Secche della Meloria; Parco Regionale Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Livorno; Sons of the Ocean, Lega Navale Italiana – Sezione Livorno, Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, CNR – IBE; Consorzio Lamma.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin