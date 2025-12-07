Home

7 Dicembre 2025

Livorno 7 dicembre 2025 Mr Green conquista gli alunni: quando l’educazione ambientale diventa un’esperienza che resta. Mattinata speciale alla Rodari

MrGreen alla primaria Rodari: il volontario che ripulisce la città incontra gli alunni e racconta la sua missione

«Ogni volta che entro in una scuola mi emoziono». Con queste parole MrGreen — nome con cui è conosciuto Francesco Stefanini, volontario livornese impegnato quotidianamente nella raccolta dei rifiuti abbandonati — ha aperto l’incontro con le classi 5C, 2A e 2B della scuola primaria Rodari, dell’Istituto comprensivo Mazzini.

Accolto da insegnanti e alunni in un clima di grande attenzione, MrGreen ha ripercorso la propria esperienza di cittadino attivo che percorre Livorno in bicicletta per ripulire strade, parchi e aree verdi. Un racconto semplice e diretto, capace di catturare bambini e docenti, e che ha messo in evidenza quanto anche un singolo gesto possa incidere sulla qualità della vita urbana.

L’incontro si inserisce in un percorso educativo volto a sensibilizzare le nuove generazioni sul tema dell’inquinamento e sul valore del rispetto degli spazi comuni. Le insegnanti hanno sottolineato l’importanza di avvicinare gli alunni a esempi concreti di senso civico, ricordando come la consapevolezza ambientale si costruisca fin dai primi anni di scuola.

Nel corso della mattinata, MrGreen ha insistito sulla necessità di non delegare completamente la cura del territorio ai soli operatori addetti, spiegando ai bambini che «ognuno può contribuire a mantenere pulita la propria città» e che i luoghi vissuti ogni giorno — quartieri, parchi, spiagge — sono una responsabilità condivisa.

L’iniziativa si è conclusa con un impegno reciproco: ritrovarsi in primavera per una giornata di pulizia del parco adiacente alla scuola, un’area molto frequentata dagli alunni e destinata a diventare più accogliente grazie al loro intervento.

L’esperienza, riferiscono gli insegnanti, ha avuto un forte impatto sugli studenti, che hanno vissuto l’incontro non solo come una lezione di educazione ambientale, ma come un’occasione per comprendere il valore delle piccole azioni quotidiane.

