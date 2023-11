Home

6 Novembre 2023

Livorno 6 novembre 2023 – Mr Green e Antonella ripuliscono il fosso di via Boccherini, raccolti 37 chili di rifiuti

Un gruppo di volontari ripulisce il fosso di via Boccherini a Livorno

Un gesto di civiltà e di amore per l’ambiente. È quello compiuto da un gruppo di volontari che, nei giorni scorsi, ha ripulito il fosso di via Boccherini, nel quartiere Salviano di Livorno, dalla plastica e dai rifiuti abbandonati.

L’iniziativa è partita da Mister Green, un cittadino che si occupa da tempo di sensibilizzare la popolazione sul tema della salvaguardia del territorio. Mercoledì 1 novembre, Mister Green ha deciso di dedicare parte della sua giornata alla pulizia del fosso, armato di guanti e sacchi. In un paio di ore, ha raccolto 3,75 kg di plastica, tra bottiglie, buste e altri oggetti.

Ma il lavoro non era finito. Sabato 4 novembre, Mister Green è tornato sul posto con l’aiuto di Antonella Sola, un’altra volontaria che ha voluto unirsi alla sua missione ecologica. Con l’ausilio di aste acchiapparifiuti, i due hanno tolto dal fosso altri 7 sacchi di plastica, per un totale di 37 kg. (36chili e950 grammi per l’esattezza)

Il materiale raccolto verrà poi ritirato dall’Aamps, l’azienda che gestisce il servizio di igiene urbana a Livorno. Mister Green e Antonella Sola ringraziano l’azienda per la collaborazione e invitano tutti i cittadini a rispettare l’ambiente e a non gettare i rifiuti nei fossi e nelle strade.

Un esempio di cittadinanza attiva e di responsabilità ambientale, che merita di essere valorizzato e diffuso.

