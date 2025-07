Mr. Green e il Circolo Moletto d’Ardenza insieme per l’ambiente: installati cartelli contro l’inciviltà

Home

3 Luglio 2025

Livorno – Un angolo prezioso della costa livornese riceve un tocco di civiltà in più grazie all’impegno di Mr. Green, instancabile cittadino attivo nella tutela dell’ambiente urbano, e al sostegno concreto del Circolo Moletto d’Ardenza. Nella mattinata di oggi, infatti, sono stati installati alcuni cartelli nella zona degli scogli, con messaggi semplici ma profondi, pensati per sensibilizzare cittadini e turisti al rispetto dell’ambiente.

“Questo è un luogo speciale per tutti noi: manteniamolo bello e pulito usando i cestini” è solo uno degli inviti che si leggono passeggiando lungo il Moletto. Frasi chiare, che parlano a tutti: a chi getta un mozzicone con troppa leggerezza, a chi lascia plastica sugli scogli, a chi ancora crede che pulire non sia un affare personale.

L’iniziativa è nata da una proposta di Mr. Green, accolta con entusiasmo dal consiglio del Circolo Moletto d’Ardenza, che ha collaborato per rendere possibile l’affissione. Un ringraziamento particolare va a Giovanni Ghezzani, che ha concretamente realizzato i pannelli, contribuendo alla riuscita di un gesto tanto simbolico quanto necessario.

«Spero davvero che questi cartelli servano a sensibilizzare non solo i ragazzi, ma anche molti adulti che ancora non si rendono conto del danno che causano lasciando la spazzatura in giro – ha dichiarato Mr. Green –. Se tutti collaboriamo, possiamo trasformare Livorno in uno specchio: tanto è bella, quanto deve essere pulita».

Un gesto semplice, ma potente. Un messaggio silenzioso ma ben visibile, che chiede rispetto, attenzione, amore per il territorio. Perché il cambiamento, quello vero, inizia sempre dai piccoli gesti quotidiani.