Ambiente

17 Maggio 2023

Livorno 17 maggio 2023 – Mr green pulisce a Pian di Rota, raccolti quasi 10 chili di plastica

Mr green pulisce a Pian di Rota difronte a lady monica

Questa mattina, Mister Green, passando con la sua bicicletta a pedalata assistita in via Pian di Rota ha notato verso il ciglio della strada un sacco pieno di rifiuti, ma il problema non era solo il sacco.

L’area dietro i blocchi di cemento che delimitano la carreggiata, era piana di plastica, in due ore, utilizzando la pinza acchiapparifiuti gli ha tolti uno ad uno ed ha riempito due sacchi pieni di plastica per un totale di chili 9,60 chili cassonetto.

