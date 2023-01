Home

Cronaca

Ambiente

Mr. Green raccoglie 12,5 chili di rifiuti abbandonati accanto al canile comunale e in via Pian di Rota

Ambiente

6 Gennaio 2023

Mr. Green raccoglie 12,5 chili di rifiuti abbandonati accanto al canile comunale e in via Pian di Rota

Livorno 6 gennaio 2023 – Mr. Green raccoglie 12,5 chili di rifiuti abbandonati accanto al canile comunale e in via Pian di Rota

Francesco conosciuto da tutti come MR. Green continua la sua opera di volontariato a difesa dell’ambiente.

Con la sua bicicletta dotata di carretto ieri mattina si è diretto in via Pian di Rota e nell’adiacente via di Vallin Buio dove ha raccolto dal ciglio della strada i rifiuti gettati da incivili.

Nella zona accanto all’ingresso del canile comunale La Cuccia nel Bosco Mr. Green ha raccolto ben 8,30 chili di rifiuti tra bottiglie di plastica lattine ed una tanica ed altri 4,20 chili di solito materiale abbandonato lungo la carreggiata di Pian di Rota

Dalle 09.00 alle 12.30 ha ripulito la zona riempiendo di sacchi il suo carretto della bicicletta.

Francesco che spende il suo tempo libero per la tutela dell’ambiente va ringraziato, ma; il ringraziamento più grande, prendendo esempio dal suo operato sarebbe quello di non gettare più oggetti in terra

Alcuni dei rifiuti raccolti da Mr.Green

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin