Mr. Green: un cittadino responsabile contro l’abbandono dei rifiuti

17 Marzo 2025

Mr. Green: un cittadino responsabile contro l’abbandono dei rifiuti

Livorno 17 marzo 2025

In una giornata caratterizzata da un’alternanza di pioggia e sole, il vento ha finalmente spazzato via le nuvole, regalando un pomeriggio limpido e frizzante. Approfittando della bella giornata, “Mr. Green” noto per il per il suo impegno nella tutela dell’ambiente – ha deciso di intraprendere un breve viaggio con un obiettivo chiaro: raggiungere la piazzola in via Firenze già nota per essere luogo di abbandono di ingombranti.

Una volta sul posto, però, ha fatto una scoperta tutt’altro che piacevole. Ad attenderlo c’era un sacco abbandonato contenente lana di roccia, un materiale classificato come rifiuto pericoloso, il cui smaltimento non può avvenire nelle isole ecologiche tradizionali. Senza esitare, ha immediatamente contattato AMPS, l’azienda di gestione dei rifiuti, per segnalare la presenza del materiale e sollecitarne il corretto ritiro da parte degli enti competenti.

Il sacco però, non era l’unico rifiuto lasciato incustodito. Accanto, c’erano anche una vecchia seggiola e alcune finestre con infissi. In un gesto di responsabilità, Mr. Green ha caricato la seggiola e due finestre nel carretto della sua bici, convinto di poterle conferire all’isola ecologica. Tuttavia, una volta arrivato, ha scoperto che la struttura è aperta solo la domenica mattina.

Lontano dall’arrendersi, ha promesso di tornare il lunedì per smaltire tutto correttamente. Un piccolo episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale il rispetto delle regole di gestione dei rifiuti e l’impegno di ogni cittadino per mantenere pulito il nostro ambiente. Un gesto semplice, ma significativo, che dimostra come la responsabilità individuale possa fare la differenza.