Home

Cronaca

Ambiente

MrGreen e gli alunni della 5B ripuliscono il quartiere: la “Settimana Green” diventa lezione di cittadinanza attiva

Ambiente

20 Novembre 2025

MrGreen e gli alunni della 5B ripuliscono il quartiere: la “Settimana Green” diventa lezione di cittadinanza attiva

Livorno 20 novembre 2025 MrGreen e gli alunni della 5B ripuliscono il quartiere: la “Settimana Green” diventa lezione di cittadinanza attiva

Una mattinata all’insegna dell’ambiente, della consapevolezza e del senso civico. È quella vissuta dagli alunni della 5B della scuola primaria Campana, protagonisti di un’azione concreta di cura del territorio all’interno della “Settimana Green”, il progetto interdisciplinare dedicato all’educazione ambientale.

Guidati da Francesco Stefanini – per tutti i bambini Mr. Green – gli studenti hanno preso parte a un intervento di pulizia del marciapiede davanti alla scuola, un tratto spesso costellato di mozziconi e piccoli rifiuti. Guanti alla mano e grande entusiasmo, i giovani partecipanti hanno messo in pratica ciò che studiano in classe: osservare, comprendere e migliorare il proprio ambiente.

L’iniziativa, semplice ma altamente formativa, ha trasformato un’attività quotidiana in un esercizio di responsabilità condivisa. Durante la raccolta, i bambini hanno scoperto quanto sia immediato e gratificante contribuire al decoro del quartiere, rendendo più accoglienti gli spazi che vivono ogni giorno.

«Un ringraziamento speciale va a Mr. Green – sottolinea l’insegnante della 5B – per averci accompagnati in questa esperienza di pulizia. Il marciapiede davanti alla scuola è spesso pieno di mozziconi e altri rifiuti: i bambini hanno vissuto un vero momento di cittadinanza attiva! È stato bello lavorare insieme e rendere il nostro spazio più pulito e curato. Grazie a Francesco, che con le sue parole ci ha ricordato l’importanza di prenderci cura in prima persona del nostro ambiente.»

La mattinata si è così conclusa con sorrisi, senso di squadra e una consapevolezza in più: anche un piccolo gesto può contribuire al bene comune. La “Settimana Green”, attraverso la concretezza dell’esperienza, ha lasciato un segno profondo nei giovani studenti, rafforzando il valore di una comunità più attenta, partecipe e rispettosa dell’ambiente.

MrGreen e gli alunni della 5B ripuliscono il quartiere: la “Settimana Green” diventa lezione di cittadinanza attiva