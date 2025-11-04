Home

4 Novembre 2025

Livorno 4 novembre 2025 MrGreen e la battaglia contro la plastica: “Oggi ho restituito un sorriso al mare”

Un pomeriggio di inizio novembre, uno sguardo al mare e un gesto che vale più di mille parole. È così che Mr. Green — come ormai tutti lo chiamano in paese — ha deciso di trasformare una semplice passeggiata in un’azione concreta per l’ambiente.

Mentre camminava lungo la spiaggia accanto allo Scoglio della Regina, ha notato la distesa di plastica portata dalle ultime mareggiate: bottiglie, buste, frammenti e perfino un grande sacco incastrato tra gli scogli. “Non avevo con me i guanti, ma avevo dei sacchetti”, racconta. “Così sono tornato a casa, ho mangiato qualcosa e poi sono corso a ripulire.”

Con pazienza, determinazione e un profondo rispetto per la natura, Mr. Green ha raccolto tre sacchi colmi di rifiuti, per un totale di 14 chili e 15 grammi di plastica. Numeri che raccontano un gesto semplice, ma potente: un atto d’amore verso la Terra e verso quel mare che ogni giorno regala emozioni, ma che troppo spesso riceve in cambio solo incuria.

“Ho dedicato questa raccolta ai miei nonni, che mi hanno insegnato ad amare il mondo, e a mia zia Grazia, che oggi era con me e mi ha supportato”, spiega. “L’uomo non si rende conto che sta soffocando la Terra. Diamo valore alle cose materiali, ma dovremmo dare valore a ciò che abbiamo sotto i piedi: la Terra stessa.”

Per lui non è solo una pulizia, ma una missione: sensibilizzare, dare l’esempio, mostrare che ogni piccolo gesto può fare la differenza. “Oggi mi sento di aver fatto qualcosa di importante. Ho dato una mano alla natura, e lei, in cambio, mi ha fatto sentire in pace.”

Un esempio concreto di come l’impegno personale possa trasformarsi in un messaggio universale: la cura del pianeta parte da noi, dal nostro senso di responsabilità e dal desiderio di lasciare un segno positivo, anche solo con tre sacchi di plastica in meno sulla spiaggia.

