2 Maggio 2025

Livorno 2 maggio 2025 MrGreen e la missione del Primo Maggio: un cittadino contro la plastica

In un Primo Maggio di sole e riposo, mentre la maggior parte delle persone approfittava della giornata festiva per staccare la spina, c’è stato chi ha scelto di onorare la Festa dei Lavoratori in un modo diverso: lavorando per l’ambiente. È il caso di Mr. Green, noto ormai come l’“eroe a pedali”, che ha trasformato la sua bicicletta elettrica e un semplice carretto in strumenti di un’azione concreta contro il degrado ambientale.

Alle 12:30 in punto, Mr. Green è partito dalla sua abitazione con un obiettivo ben preciso: ripulire la canalina dietro il guardrail di via V.N. Jacoponi, un’area della periferia spesso dimenticata e soffocata da anni di abbandono e plastica gettata senza scrupoli. Dove molti vedono solo incuria, lui vede un’opportunità per restituire dignità al territorio.

Con la pinza acchiapparifiuti in mano e la determinazione nel cuore, ha raccolto pazientemente ogni bottiglia, imballaggio e frammento plastico incastrato tra l’erba e l’asfalto. Il bilancio della giornata è stato tutt’altro che simbolico: due sacchi colmi di rifiuti, per un totale di 4 chili e 45 grammi di plastica rimossi e conferiti correttamente. Non un gesto isolato, ma l’ennesima tappa di una missione ecologista che Mr. Green porta avanti con costanza e passione.

Il suo gesto, silenzioso ma potente, ricorda a tutti che non servono superpoteri per fare la differenza. Bastano volontà, impegno e una visione chiara: quella di un pianeta più pulito, curato da chi sceglie ogni giorno di non voltarsi dall’altra parte. E così, anche il Primo Maggio diventa una festa del lavoro… per l’ambiente.