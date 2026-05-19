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MrGreen, gesto ambientalista dopo il libeccio: tolti quasi 10 kg di plastica spiaggiati

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19 Maggio 2026

MrGreen, gesto ambientalista dopo il libeccio: tolti quasi 10 kg di plastica spiaggiati

Livorno 19 maggio 2026 MrGreen, gesto ambientalista dopo il libeccio: tolti quasi 10 kg di plastica spiaggiati

Un lunedì pomeriggio si è trasformato in un gesto concreto a difesa dell’ambiente. È accaduto ieri allo Scoglio della Regina, dove Francesco, da tutti conosciuto come “Mr Green” ha raccolto quasi dieci chili di rifiuti restituiti dal mare dopo i giorni di forte libeccio.

L’intervento è avvenuto lungo la costa livornese, dove le mareggiate avevano riportato a riva numerosi materiali abbandonati tra plastica e rifiuti galleggianti. Di fronte alla situazione, Mr Green ha deciso di intervenire personalmente, raccogliendo in poche ore circa 9,5 chili di immondizia.

Tra i materiali recuperati figurano plastica dispersa, una bombola leggera di origine incerta, due taniche e un telo da pesca utilizzato per la raccolta delle cozze.

Terminata la raccolta, è stato contattato il servizio competente per consentire il corretto smaltimento dei rifiuti recuperati lungo

Un gesto semplice ma significativo, che richiama l’attenzione sull’importanza della tutela del mare e dell’ambiente, soprattutto dopo le mareggiate che spesso riportano a riva grandi quantità di plastica e materiali inquinanti.