Home

Cronaca

Mrgreen, il Custode Verde di Livorno: Pulizie Pasquali e Amore per la Natura

Cronaca

20 Aprile 2025

Mrgreen, il Custode Verde di Livorno: Pulizie Pasquali e Amore per la Natura

Livorno 20 aprile 2025 Mrgreen, il Custode Verde di Livorno: Pulizie Pasquali e Amore per la Natura

In un tempo in cui troppo spesso si dà voce solo al degrado e alle lamentele, c’è chi invece continua a rimboccarsi le maniche per trasformare le parole in azioni concrete. Lui è Mrgreen, il “Custode Verde” di Livorno, protagonista di una nuova e significativa impresa ambientale proprio a ridosso delle festività pasquali.

Nella giornata pre Pasquale di ieri, Mrgreen è tornato in azione in una delle aree più trascurate della città; Largo Vera Funaro Modigliani (zona Levante) nel tratto tra il centro Aci e i blocchi di cemento che separano la carreggiata dal campo.

Armato del suo inconfondibile carretto, guanti e tanta determinazione, ha realizzato una pulizia straordinaria che ha portato alla luce oggetti davvero inaspettati; un televisore a schermo piatto rotto, due pinne da nuoto, una batteria d’auto e un sacco pieno di vestiti. Il tutto per un peso complessivo di 6 chili e 60 grammi, poi scrupolosamente smaltito all’isola ecologica, secondo le regole del corretto conferimento dei rifiuti.

«Mi sento felice di aver dato, ancora una volta, il mio contributo alla natura – racconta Mrgreen – perché l’ambiente ha sempre bisogno del nostro aiuto». Le sue parole, semplici e sincere, racchiudono il senso più autentico del suo impegno: un amore profondo per il territorio, che si traduce in piccoli gesti capaci di fare la differenza.

Quella di Mrgreen non è una novità, ma ogni sua azione riesce ancora a sorprendere. In un momento in cui il senso civico spesso latita, lui offre una lezione silenziosa ma potente: la vera rivoluzione ecologica parte dal basso, dai cittadini, e spesso… da un semplice carretto.

La sua costanza, il suo esempio e la sua discreta presenza fanno di Mrgreen una figura sempre più amata a Livorno. Un simbolo positivo che invita tutti a riflettere: se vogliamo davvero una città più pulita e vivibile, non possiamo aspettarci che siano sempre gli altri a prendersene cura.

Mrgreen, il Custode Verde di Livorno: Pulizie Pasquali e Amore per la Natura