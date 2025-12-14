Home

MrGreen in azione al Picchianti: raccolti oltre dieci chili di rifiuti davanti alla chiesa di Santo Stefano

14 Dicembre 2025

Livorno 14 dicembre 2025 MrGreen in azione al Picchianti: raccolti oltre dieci chili di rifiuti davanti alla chiesa di Santo Stefano

Una pedalata, due sacchi di rifiuti e un messaggio chiaro: il rispetto per l’ambiente passa dai gesti concreti. È quanto racconta Mr. Green, protagonista di un nuovo intervento spontaneo di pulizia nel quartiere Picchianti, davanti alla chiesa di Santo Stefano, in via Aurelio Nicolodi, dove da tempo era presente una piccola discarica abusiva.

Raggiunto il luogo in bicicletta, Mr. Green si è trovato davanti a una scena che purtroppo non è nuova: rifiuti di ogni genere abbandonati senza alcun rispetto per l’ambiente e per uno spazio che dovrebbe essere tutelato. Un’immagine di degrado che ha spinto subito all’azione.

Senza esitazione ha iniziato a ripulire l’area, raccogliendo i rifiuti in due grandi sacchi, per un peso complessivo di oltre 10 chili e 35 grammi. Ma durante l’intervento è emerso anche un episodio che ha reso ancora più evidente la gravità dell’inciviltà: sotto il mucchio di spazzatura si nascondeva un criceto impaurito, costretto a rifugiarsi tra i rifiuti per sopravvivere.

Una scoperta che ha suscitato rabbia e delusione. Ancora una volta, infatti, sono gli animali – completamente innocenti – a pagare il prezzo di comportamenti irresponsabili e irrispettosi, conseguenza diretta dell’abbandono selvaggio dei rifiuti.

Terminata la pulizia, Mr. Green ha conferito correttamente i sacchi all’isola ecologica, chiudendo l’intervento nel rispetto delle regole. Il ritorno in bicicletta è diventato così anche un momento di riflessione positiva: aria pulita, panorama e la soddisfazione di aver fatto qualcosa di utile per la comunità.

«Muoversi in modo sostenibile fa bene all’ambiente, ma anche al corpo e alla mente», sottolinea Mr. Green, ribadendo come i piccoli gesti quotidiani possano fare una grande differenza.

Un’azione semplice, ma dal forte valore simbolico, che richiama tutti a una maggiore attenzione verso la natura e gli spazi comuni. Il rispetto dell’ambiente, ricorda Mr. Green, nasce dall’impegno di ciascuno, ogni giorno.

