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MrGreen non si ferma: nuova azione contro il degrado nel fosso di via di Popogna

Ambiente

27 Aprile 2026

MrGreen non si ferma: nuova azione contro il degrado nel fosso di via di Popogna

Livorno 27 aprile 2026 MrGreen non si ferma: nuova azione contro il degrado nel fosso di via di Popogna

Una giornata luminosa, di quelle che invitano a stare all’aria aperta, si è trasformata in un’occasione concreta per prendersi cura del territorio. Il 25 aprile, mentre l’Italia celebrava la Festa della Liberazione, Francesco Stefanini, conosciuto da tutti come Mr. Green, ha scelto ancora una volta di dedicare il proprio tempo alla difesa dell’ambiente, intervenendo nel fosso di via di Popogna, una zona purtroppo segnata dall’abbandono dei rifiuti.

L’intervento ha restituito numeri che parlano da soli: sei persiane, un water, un bidet, uno scovolino in ferro e numerose tavole di compensato sono stati rimossi dall’area. Materiali ingombranti, lasciati senza rispetto, che raccontano una realtà fatta di incuria e scarso senso civico. Eppure, di fronte a questo scenario, la risposta è stata concreta e determinata.

Nonostante l’importante lavoro svolto, la situazione del fosso richiede ancora attenzione. L’area necessita infatti di un’azione più ampia e strutturata, probabilmente attraverso un coinvolgimento collettivo che possa garantire una pulizia definitiva. L’impegno del singolo, per quanto prezioso, evidenzia ancora una volta la necessità di una responsabilità condivisa.

Al termine dell’intervento, tutti i rifiuti raccolti sono stati segnalati ad AAMPS, a dimostrazione di come la collaborazione tra cittadini attivi e servizi pubblici possa rappresentare un modello efficace per contrastare il degrado urbano.

Quella di Mr. Green non è solo un’azione di pulizia, ma un messaggio chiaro: ogni gesto conta. Ogni rifiuto rimosso è un passo avanti verso una città più vivibile, più rispettata, più consapevole. L’obiettivo finale resta ambizioso quanto necessario: arrivare a un punto in cui interventi come questo non siano più necessari, perché il rispetto per l’ambiente sarà diventato un valore condiviso da tutti.