21 Agosto 2025

Livorno 21 agosto 2025 MrGreen, nuova missione per l’ambiente: due sacchi di plastica raccolti in via Enriques

Anche il 20 agosto MrGreen è tornato in azione con la sua consueta determinazione. La missione del giorno lo ha portato lungo via Enriques, una strada che conosce bene e che in passato ha già visto più volte oggetto delle sue operazioni di pulizia. Nonostante la recente installazione di una telecamera di sorveglianza, segnale che l’attenzione sul degrado sta crescendo, l’area si è purtroppo presentata nuovamente invasa dai rifiuti, in particolare plastica.

Armato della sua costanza, MrGreen non ha perso tempo e ha riempito due sacchi, per un totale di 2 chili e 700 grammi di spazzatura raccolta e poi smaltita correttamente. Un gesto che, seppur piccolo, assume un grande valore simbolico e pratico: prendersi cura della natura, infatti, significa migliorare la vivibilità quotidiana della città e lanciare un messaggio di responsabilità collettiva.

«Ogni volta che raccolgo i rifiuti – ha raccontato – sento che vale tantissimo. Perché prendersi cura della natura è una missione che non si ferma mai».

Il suo impegno costante ricorda che la tutela dell’ambiente non è fatta di azioni straordinarie, ma di gesti quotidiani che, sommati, possono cambiare davvero il volto del territorio.