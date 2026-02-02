MrGreen, piccoli gesti che cambiano l’ambiente a Livorno e Pisa

Home

2 Febbraio 2026

Ci sono persone che non aspettano campagne ufficiali o grandi eventi per fare la differenza. Scelgono di agire, ogni giorno, con costanza e rispetto per il territorio. MrGreen è una di queste.

L’ultima iniziativa nasce come gesto di memoria e di impegno concreto ed è dedicata a Giulia Gambini, ex assessora all’ambiente del Comune di Pisa, figura capace di unire competenza, sensibilità e profonda umanità. Proprio a Pisa prende forma un incontro dal forte valore educativo: insieme a una classe di studenti, armati di acchiappa-mozziconi (i Dashi), MrGreen partecipa a un’azione di pulizia delle strade dai mozziconi di sigaretta. Un gesto semplice, ma di grande impatto, soprattutto per i più giovani, che imparano sul campo cosa significhi prendersi cura degli spazi comuni.

L’iniziativa, organizzata da Sergio Giovannini, dimostra come l’educazione ambientale passi dall’esempio diretto. Un impegno che merita un ringraziamento sincero per la passione e la continuità con cui viene portato avanti.

L’azione non si esaurisce in ambito urbano. A San Rossore, MrGreen e Giulia si ritrovano nuovamente fianco a fianco per liberare l’area naturale dalla plastica abbandonata. Ancora una volta, i fatti parlano più delle parole: il rispetto per l’ambiente si costruisce con gesti concreti, ripetuti nel tempo.

Il 1° febbraio 2026, l’impegno di MrGreen prosegue in via Mogadiscio. In un parcheggio, lo scenario che si presenta è scoraggiante: rifiuti sparsi ovunque, segni evidenti di incuria. La delusione non manca, ma non basta a fermare la volontà di agire. In poche ore vengono raccolti quattro sacchi di plastica, per un totale di 16,60 chilogrammi di rifiuti, regolarmente segnalati ad AAMPS, che va ringraziata per la collaborazione e per il supporto fornito con guanti e sacchi.

Ancora una volta, MrGreen dimostra che anche un singolo cittadino può incidere sul presente e sul futuro dell’ambiente. Perché la tutela del territorio non è fatta solo di proclami, ma di piccoli gesti quotidiani che, messi insieme, diventano grandi azioni.