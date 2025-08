Home

4 Agosto 2025

Livorno 4 luglio 2025 MrGreen ripulisce il Cisternino: “La natura ci rispetterà solo se noi rispettiamo lei”

Ancora un gesto concreto per l’ambiente da parte di Mr. Green, il cittadino livornese ormai noto per le sue azioni di volontariato ambientale.

Nel primo pomeriggio di ieri ha raggiunto in bicicletta, con il suo inconfondibile carretto al seguito, l’area del Cisternino, uno dei luoghi più suggestivi e panoramici della città. Ma ad attenderlo non c’era la pace del verde, bensì uno scenario desolante fatto di plastica, cartacce, secchi di vernice, calcinacci e perfino un piatto doccia abbandonato tra le piante.

«Sono arrivato qui con la mente rilassata, pronto a godere della bellezza del posto – ha raccontato – ma i miei occhi si sono riempiti di tristezza. Non è possibile assistere a questo scempio senza fare nulla».

E così, senza perdersi d’animo, ha indossato i guanti e si è messo al lavoro. In poche ore ha raccolto quasi 10 chili di rifiuti – per la precisione 9,85 kg – differenziandoli con cura e smaltendoli correttamente. Un’azione volontaria, silenziosa e senza clamori, ma dal forte valore civico e simbolico.

«Rispettiamo la natura, altrimenti lei non rispetterà noi – ha detto al termine della raccolta – e poi è così bella… non ci vuole niente a prendersene cura».

L’episodio, l’ennesimo di una lunga serie, conferma quanto piccoli gesti individuali possano fare la differenza, soprattutto se compiuti con spirito di servizio e amore per il territorio. In un’epoca dominata dai proclami e dalle dichiarazioni d’intenti, Mr. Green continua a dare il buon esempio in modo semplice, ma efficace.

