30 Luglio 2025

Livorno 30 luglio 2025 MrGreen torna allo Scoglio della Regina: 6,6 kg di rifiuti in meno, un messaggio in più per il pianeta

Guanti alle mani, sacco in spalla e uno sguardo rivolto al mare: Mr. Green, l’attivista ambientalista dal cuore verde, è tornato questa mattina allo Scoglio della Regina per una nuova missione di pulizia. Dopo l’intervento di pochi giorni fa, il custode silenzioso dell’ambiente ha deciso di ripetere il gesto, spinto dalla convinzione che ogni piccolo passo possa fare la differenza.

Lo scenario è quello di una delle perle costiere più amate dai livornesi, purtroppo ancora una volta ferita dall’incuria. Durante la raccolta, Mr. Green ha trovato bottiglie di plastica, frammenti di vetro, contenitori alimentari, vasi da pianta e perfino un grosso contenitore abbandonato. Una parte di questi rifiuti è stata probabilmente trasportata dalle onde, ma il resto è inequivocabilmente frutto della mano dell’uomo.

«Dobbiamo arrivare al punto di educare tutti, nessuno escluso», ha dichiarato Mr. Green. «Se non cambiamo mentalità, non potremo uscirne. Ma sono convinto che con il tempo, la buona volontà e la pazienza, i risultati arriveranno.»

Al termine della mattinata, 6,6 chili di rifiuti sono stati raccolti, differenziati e segnalati all’AAMPS per il corretto smaltimento. Un piccolo ma concreto contributo alla salute del nostro ecosistema marino.

L’azione di Mr. Green non è soltanto un intervento pratico: è un richiamo all’impegno collettivo. Ogni rifiuto tolto dal mare è un respiro in più per l’ecosistema, un gesto che parla al futuro. Perché, come ricorda spesso l’attivista, «il pianeta è la nostra casa. E merita rispetto, ogni giorno.»

