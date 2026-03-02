Home

2 Marzo 2026

MrGreen torna in azione per ripulire via Mogadiscio: un intervento concreto contro l’abbandono dei rifiuti

Livorno 2 marzo 2026 MrGreen torna in azione per ripulire via Mogadiscio: un intervento concreto contro l’abbandono dei rifiuti

In una giornata nuvolosa, ma con una determinazione che non conosce condizioni meteo, MrGreen, il Custode del Decoro, ha effettuato un importante intervento di pulizia in via Mogadiscio, un’area urbana segnata da un grave problema di abbandono di rifiuti.

L’angolo interessato è delimitato da un muretto di cemento basso, e da una recinzione metallica verticale. Il terreno davanti al muretto è coperto da una grande quantità di rifiuti abbandonati, tra cui bottiglie di plastica di varie dimensioni e colori, buste di plastica nere, verdi, gialle e trasparenti, contenitori in polistirolo, imballaggi di snack, lattine di bevande, pezzi di materiale isolante, rifiuti tessili sporchi e altri detriti vari. Tra i rifiuti crescono anche alcune piante spontanee, che testimoniano il tempo trascorso senza interventi di pulizia.

Con pazienza e senso civico, MrGreen ha raccolto sei sacchi di plastica, per un totale di 12 chili e 265 grammi di rifiuti, restituendo decoro e un’immagine più accogliente a uno spazio vissuto quotidianamente dai cittadini. L’obiettivo è chiaro: liberare completamente l’area entro questo mese, un passo alla volta.

Fondamentale è stato anche il supporto di AAMPS, che ha fornito guanti e sacchi e si occuperà del corretto smaltimento dei rifiuti raccolti.

Questo intervento dimostra che, anche sotto le nuvole, il rispetto per l’ambiente può brillare, e che con impegno e collaborazione è possibile contrastare efficacemente il degrado urbano.