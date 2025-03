Home

Cronaca

MrGreen: una pedalata ecologica contro l’inciviltà

Cronaca

9 Marzo 2025

MrGreen: una pedalata ecologica contro l’inciviltà

Livorno 9 marzo 2025 MrGreen: una pedalata ecologica contro l’inciviltà

Livorno – Una semplice pedalata nel verde si è trasformata in un gesto concreto per l’ambiente. MrGreen, noto per il suo impegno ecologico, ha deciso di trascorrere la giornata con la sua inseparabile bicicletta assistita e il carretto, godendosi i primi tepori primaverili lungo il percorso che attraversa il ponte di Pian di Rota.

Tuttavia, il panorama naturale è stato interrotto da uno spettacolo ben meno gradevole: accanto alla strada, nei pressi della Cuccia nel Bosco, giacevano un sacco di immondizia, un seggiolino da auto Foppapedretti e alcuni rotoli di lana, abbandonati senza alcun rispetto per l’ambiente circostante.

Di fronte a un simile atto di inciviltà, MrGreen non ha esitato: ha raccolto i rifiuti, caricandoli sul carretto per un totale di 11,6 chilogrammi, e li ha portati al punto di smaltimento corretto. Un piccolo gesto, ma dal grande valore simbolico, volto a sensibilizzare sulla necessità di prendersi cura del territorio.

“La natura è un patrimonio di tutti e merita rispetto – afferma MrGreen – anche le azioni quotidiane più semplici possono fare la differenza.” Un messaggio chiaro, che invita a una maggiore consapevolezza e responsabilità verso l’ambiente.