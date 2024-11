MristerGreen all’opera in via Firenze

Home

17 Novembre 2024

Livorno 17 novembre 2024

Sabato pomeriggio, il noto ambientalista Francesco Stefanini, meglio conosciuto come Mister Green, ha compiuto un’altra azione di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione sul degrado urbano e sulla necessità di proteggere l’ambiente. Munito di guanti, pinza raccogli-rifiuti e mascherina per proteggersi dall’odore pungente, si è diretto verso il parcheggio di via Firenze, situato di fronte al centro commerciale Nencini, un’area purtroppo tristemente nota per l’accumulo costante di spazzatura.

Stefanini racconta di aver osservato per troppo tempo quello spazio degradato, pieno di sacchetti, bottiglie di plastica, lattine e altri rifiuti abbandonati. Con grande pazienza e determinazione, ha iniziato a raccogliere tutto ciò che poteva (7,3kg di rifiuti), nella speranza di fare la differenza, anche solo temporaneamente, e di lanciare un messaggio chiaro ai concittadini: il rispetto per l’ambiente deve essere una priorità condivisa.

“Mister Green” ha ribadito quanto sia doloroso vedere una strada come via Firenze, e in generale la città, trattata con negligenza.

Per lui, la cura degli spazi pubblici è un dovere collettivo e parte fondamentale di una coscienza ecologica che deve guidare le azioni quotidiane di ciascuno. “Siamo su questa bellissima terra solo di passaggio e abbiamo il dovere di lasciarla così come l’abbiamo trovata, se non meglio”, ha affermato Stefanini con convinzione.

Questa azione non è isolata. Mister Green è noto per le sue iniziative spontanee di pulizia e per i suoi appelli a una maggiore responsabilità ambientale, messaggi che spera possano influenzare non solo i singoli cittadini, ma anche le autorità locali, affinché si impegnino per un monitoraggio e una gestione più efficaci dei rifiuti nelle aree pubbliche.

La sua speranza è che, con il contributo e l’attenzione di tutti, si possa trasformare via Firenze da esempio di incuria a simbolo di rinascita e impegno comunitario. In questo modo, il gesto di Mister Green si trasforma in un richiamo a riflettere e agire, ricordando che ogni piccolo sforzo conta per rendere il mondo un posto migliore

