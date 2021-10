Home

Cronaca

MT Logistica di Livorno, mozione Galletti (M5S) approvata all’unanimità

Cronaca

14 Ottobre 2021

MT Logistica di Livorno, mozione Galletti (M5S) approvata all’unanimità

Firenze 14 ottobre 2021

MT Logistica di Livorno, Galletti (M5S): “Voto unanime in Consiglio regionale per la nostra mozione in favore dei lavoratori

“Tutelare i lavoratori con soluzioni in grado di preservare i livelli occupazionali, procedendo al più presto all’apertura di un tavolo di crisi con le parti sociali.” Approvata la mozione di Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, in favore dei lavoratori della MT Logistica di Livorno.

“Il nostro atto discusso oggi in Consiglio regionale ha trovato l’unanimità dell’Aula – scrive Galletti – e per questo ringrazio tutte le forze politiche che responsabilmente hanno deciso di schierarsi al fianco dei 25 operai di MT logistica che in questo momento stanno lottando per salvare il proprio posto di lavoro”

“Restano ancora 60 giorni di tempo per scongiurare questi licenziamenti, a questo punto la Regione deve prendere in mano la situazione e concretizzare l’indirizzo dato dal Consiglio: aprendo un tavolo di crisi con le parti sociali e portando ogni strumento possibile per salvaguardare l’occupazione e la stabilità economica delle famiglie da cui dipendono quei posti di lavoro.”

Così Irene Galletit, Presidente del Gruppo Movimento 5 stelle in Toscana.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin