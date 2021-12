Home

Cronaca

MT Logistica, Gucciardo (Filt-Cgil): “Situazione drammatica, da lunedì effettivi i 25 licenziamenti: azienda irremovibile”

Cronaca

18 Dicembre 2021

MT Logistica, Gucciardo (Filt-Cgil): “Situazione drammatica, da lunedì effettivi i 25 licenziamenti: azienda irremovibile”

Livorno, 18 dicembre 2021

Giuseppe Gucciardo, segretario generale Filt-Cgil provincia di Livorno:

La città di Livorno, da anni in grave difficoltà a causa di una pesante crisi occupazionale, sta per subire un altro duro colpo.

A partire da lunedì 20 dicembre infatti i 25 dipendenti della MT Logistica operativi presso il piazzale di via Firenze saranno ufficialmente licenziati.

La procedura di licenziamento collettivo era stata aperta a fine settembre:

MT Logistica aveva infatti dichiarato di voler recedere dal contratto di appalto stipulato con la Bertani Trasporti per la movimentazione di auto in quanto non ritenuto più sostenibile.

In queste settimane abbiamo aperto un confronto con l’azienda per cercare un percorso che potesse salvare i posti di lavoro: i vertici della MT logistica sono stati però irremovibili.

La posizione dell’azienda è inaccettabile: in questi mesi i lavoratori della Mt Logistica hanno infatti sempre dimostrato serietà, professionalità e attaccamento al proprio lavoro.

A meno di un colpo di scena dell’ultimo minuto, il licenziamento dei 25 addetti diventerà perciò effettivo a partire da lunedì 20 dicembre .

Ci appelliamo ancora una volta a Bertani Trasporti affinchè faccia la propria parte per modificare e dunque rendere più sostenibile l’appalto con Mt Logistica.

Non è giusto che siano sempre i lavoratori a pagare o che essi siano portati ad accettare condizioni di lavoro non dignitose pur di mantenere il proprio posto.

Chi decide di far impresa sul territorio deve rispettare il valore del lavoro e dunque garantire ai propri dipendenti condizioni lavorative decorose.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin