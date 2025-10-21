Home

Multa da 2.400 euro per l'Unione Sportiva Livorno: petardi, cori offensivi e ritardi nella gara

21 Ottobre 2025

Multa da 2.400 euro per l’Unione Sportiva Livorno: petardi, cori offensivi e ritardi nella gara

Livorno 21 ottobre 2025

Multa da 2.400 euro per l’Unione Sportiva Livorno: i motivi della sanzione del Giudice Sportivo

Livorno – Il Giudice Sportivo ha inflitto una multa complessiva di 2.400 euro all’Unione Sportiva Livorno, in seguito agli episodi avvenuti durante la decima giornata di andata del campionato.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale, la sanzione è motivata da una serie di comportamenti contrari alle norme di ordine e sicurezza, nonché da irregolarità legate alla puntualità della squadra in occasione dell’inizio dei tempi di gioco.

Nel dettaglio, il provvedimento evidenzia che alcuni sostenitori, posizionati nel settore Curva Nord, hanno lanciato undici petardi nel recinto di gioco tra il 3° e il 28° minuto del primo tempo e al 1° minuto del secondo, senza che si verificassero conseguenze per l’incolumità pubblica. Inoltre, tre petardi sarebbero esplosi nel settore stesso, e un fumogeno sarebbe stato lanciato durante i festeggiamenti finali.

A questi episodi si aggiunge un coro oltraggioso intonato al 32° minuto del secondo tempo da una parte consistente del pubblico presente in Curva Nord.

Il Giudice Sportivo ha inoltre contestato alla società amaranto un ritardo di tre minuti nell’inizio della gara e di due minuti nella ripresa, dovuti al mancato ingresso puntuale dei tesserati in campo e nel tunnel degli spogliatoi.

Valutate le modalità complessive dei fatti, e considerando che i lanci pirotecnici non hanno provocato danni o feriti, il Giudice ha ritenuto di applicare la sanzione in cumulo materiale: 1.400 euro per le condotte legate ai tifosi e 1.000 euro per i ritardi della squadra.

L’Unione Sportiva Livorno, già richiamata in passato per episodi simili, dovrà ora prestare particolare attenzione alla gestione dell’ordine sugli spalti per evitare ulteriori provvedimenti disciplinari.

Multa da 2.400 euro per l’Unione Sportiva Livorno: petardi, cori offensivi e ritardi nella gara