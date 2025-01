Home

Provincia

Isole

Elba

Multe e denuncia per un 33enne nordafricano: guidava senza patente e in stato di ebrezza un mezzo rubato

Elba

14 Gennaio 2025

Multe e denuncia per un 33enne nordafricano: guidava senza patente e in stato di ebrezza un mezzo rubato

Isola d’Elba (Livorno) 14 gennaio 2025 Multe e denuncia per un 33enne nordafricano: guidava senza patente e in stato di ebrezza un mezzo rubato

Con l’impiego di militari delle Stazioni di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, coadiuvati dal Nucleo Radiomobile di Portoferraio, nella fascia oraria 22:00/04:00, sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada per accertare l’eventuale abuso di alcolici e l’assunzione di stupefacenti.

Nell’ambito di questi controlli, un 33enne di origini nordafricane, con precedenti e già noto alle forze dell’ordine, è stato sanzionato, ma solo amministrativamente, per guida in stato di ebrezza, essendo stato sorpreso con un tasso alcolemico di 0,78 g/l mentre era alla guida di un ciclomotore. D

a controlli più approfonditi i carabinieri hanno inoltre appurato che l’uomo non era abilitato alla guida per non aver mai conseguito la patente e che il ciclomotore che conduceva risultava oggetto di furto a seguito di regolare denuncia.

Oltre alla sanzione ai sensi del cds per guida senza patente, il conducente è stato anche denunciato penalmente per ricettazione, non avendo fornito un motivo valido che giustificasse il possesso del mezzo rubato.