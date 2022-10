Multe fuori dall’Iti, “autobus e parcheggi interni invece di taxi e ciclabili”

Cronaca

15 Ottobre 2022

Livorno 15 ottobre 2022

Multe fuori dall’Itis, Perini (Lega): “invece di taxi e ciclabili, Comune e Provincia pensino a autobus e parcheggi interni alle scuole”

“Salvetti e l’assessore Cepparello tornino sul pianeta Terra, i ragazzi vanno a scuola nella gran parte in motorino. Non in bicicletta.

Quello che serve non sono le ciclabili, ma parcheggi interni alle scuole.

L’intervento del consigliere comunale Alessandro Perini (Lega), a seguito delle multe e degli scooter rimossi davanti all’Iti Galilei

La pista ciclabile di via Galilei è stata un’opera inutile e, anzi, dannosa.

Nessuno la usa, in compenso il traffico è aumentato ed i parcheggi (per residenti e studenti) diminuiti.

Secondo la stralunata visione di questa amministrazione comunale, una volta fatta la ciclabile, i ragazzi sarebbero andati a scuola in bici.

Un altro colpo di genio è stato quello di pagare i taxi agli studenti per portarli da casa a scuola e ritorno.

Con l’operazione Scuola-taxi sono stati spesi 250 mila euro in due anni, risorse che potevano essere investite per migliorare il trasporto pubblico e per ricavare parcheggi dentro le strutture scolastiche.

Si tratta di idee scollegate dal mondo reale, partorite da chi, nel mondo reale, non ci mette piede da anni.”