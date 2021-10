Home

27 Ottobre 2021

Multe virtuali contro i comportamenti che diventano barriere architettoniche

Livorno, 26 ottobre 2021

Il Comune di Livorno ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per prevenire i comportamenti che limitano la mobilità delle persone con ridotta autonomia motoria: dalle auto parcheggiate sui marciapiedi, a quelle che ostruiscono gli scivoli presso gli attraversamenti pedonali.

L’iniziativa prevede il rilascio di cartoncini informativi, rosa come le multe, a titolo di sanzione morale sulle auto e gli altri mezzi parcheggiati in modo da ostacolare il transito pedonale.

Si è svolta così una conferenza stampa itinerante con punto di ritrovo in piazza Cavour e arrivo in Borgo Cappuccini, con la collocazione di sanzioni morali su auto e bici parcheggiate in modo tale da costituire vere e proprie barriere architettoniche

Intervenuti l’assessore al Sociale Andrea Raspanti, il Garante dei Disabili del Comune di Livorno Valerio Vergili e i membri dell’osservatorio del Garante.

Presenti numerosi rappresentanti di associazioni aderenti al tavolo su disabilità, non autosufficienza e ridotta autonomia costituito in seno alla Consulta.

