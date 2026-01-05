Home

Cronaca

“Municipale al palazzo del Refugio”, Asia Usb organizza assemblea con invito all’amministrazione comunale

Cronaca

5 Gennaio 2026

“Municipale al palazzo del Refugio”, Asia Usb organizza assemblea con invito all’amministrazione comunale

Livorno 5 gennaio 2026 “Municipale al palazzo del Refugio”, Asia Usb organizza assemblea con invito all’amministrazione comunale

Secondo il sindacato Asia Usb Livorno sembra ormai certa la notizia dell’imminente intervento della polizia municipale e di alcuni impiegati del Comune, all’interno del Palazzo storico del Refugio situato negli omonimi Scali nel quartiere Venezia.

I sopralluoghi dovrebbero iniziare già i primi di gennaio. “Sia chiaro, – dicono dal sindacato- nessuno è contrario a che la proprietà voglia fare “chiarezza” rispetto ad una struttura pubblica. Ma bisogna essere altrettanto chiari su quale dovrà essere l’obiettivo: La regolarizzazione di tutti gli inquilini, che presentino ovviamente I requisiti di reddito, all’interno degli appartamenti. Su questo punto non abbiamo intenzione di cedere di un millimetro”.

“Sarebbe impensabile arrivare adesso, dopo anni, pensando di mettere in discussione la vita di decine e decine di famiglie che da anni e anni, vivono in quel palazzo.

Ci sono numerosi esempi, anche in altre città, che vanno in questa direzione ed è l’unica strada da percorrere. Nuovi contratti di affitto a canone calmierato per gli inquilini.

Per questo motivo riteniamo necessario che il Sindaco e gli assessori competenti vengano a parlare con gli abitanti, prima che venga messo in campo qualsiasi intervento. In questo senso, abbiamo organizzato un’assemblea di tutto il palazzo e abbiamo invitato i rappresentanti dell’amministrazione comunale a partecipare per poter spiegare nel dettaglio quali saranno le intenzioni del Comune. Il giorno giovedì 8 Gennaio alle ore 18 presso il Teatro Refugio.

Il palazzo del Refugio deve restare interamente pubblico. Qualsiasi ipotesi di ingresso di fondi privati va rispedita al mittente”

Asia Usb Livorno