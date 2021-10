Home

7 Ottobre 2021

Municipale, il bilancio dei controlli in Venezia

Livorno 7 ottobre 2021

La Comandante della Polizia Municipale Annalisa Maritan ha fornito un quadro dei controlli svolti nel quartiere Venezia durante il periodo estivo.

La Polizia Municipale, in particolare nel periodo estivo, ha effettuato servizi interforze nel quartiere Venezia e nel centro cittadino coordinati dalla Questura, al fine di prevenire e contrastare fenomeni di disturbo alla quiete pubblica e alla sicurezza, nonché episodi di degrado e microcriminalità. Da giugno a settembre effettuati n.20 controlli interforze

Si precisa inoltre che l’accesso alla zona del Quartiere Venezia è regolamentato e controllato tramite la presenza di telecamere per il rispetto della zona ZTL.

Nel corso del periodo estivo le telecamere presenti hanno accertato 1377 violazioni dall’accesso di piazza del Luogo Pio, 1918 sanzioni dall’accesso di via della venezia e 242 sanzioni da Via Forte San Pietro.

Inoltre, nel quartiere Venezia e nella zona di piazza Grande, sono state complessivamente elevate, dal 1 giugno – a settembre, 2574 violazioni a norme del codice della strada, contestate tramite preavvisi di accertamento e verbali.

Nel Quartiere Venezia sono stati effettuati anche specifici controlli in materia commerciale che hanno interessato i locali presenti nella zona, in particolare in Scali delle Ancore, finalizzati a contrastare episodi di disturbo alla quiete e prevenire criticità inerenti l’ordine, la sicurezza e l’incolumità pubblica.

In seguito ai controlli effettuati sono state elevate 6 sanzioni per musica emessa in assenza di valutazione di impatto acustico – legge 447/95 art 8 comma 3 – e 1 sanzione per emissione di musica oltre l’orario consentito – regolamento attività rumorose art 3 comma 3-.

I controlli della Polizia Municipale nella zona oggetto della petizione proseguiranno nei prossimi mesi anche sotto il coordinamento della Questura.

Questi invece i risultati dei controlli di traffico degli ultimi fine settimana: da giovedì 30 settembre a domenica 3 ottobre. Totale 199.

Giovedì 30/09 7 sanzioni nel Park S.Trinita non residenti + 1 sanzione nelle vie del quartiere

Venerdì 01/10 50 sanzioni nel Park S.Trinita non residenti + 22 sanzioni nelle vie del quartiere

Sabato 02/10 67 sanzioni nel Park S.Trinita non residenti + 37 sanzioni nelle via di quartiere marcipiede, area pedonale urbana,

Domenica 03/10 15 sanzioni nel Park S.Trinita non residenti

La settimana precedente dal 25 al 28 settembre le sanzioni sono state 113

