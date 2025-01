Home

Cronaca

Municipale in aula con ANVU: aggiornamento sul CdS, formazione per una città più sicura

Cronaca

11 Gennaio 2025

Municipale in aula con ANVU: aggiornamento sul CdS, formazione per una città più sicura

Seminario sulle modifiche al Codice della Strada con la partecipazione del Sindaco Luca Salvetti

Livorno 11 gennaio 2025 Municipale in aula con ANVU: aggiornamento sul CdS, formazione per una città più sicura

A Livorno un importante seminario organizzato da ANVU (Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia) e dalla rivista giuridica La Tribuna.

La giornata di studio, incentrata sulle novità normative del Codice della Strada (CdS) introdotte dalla Legge 177/24, ha visto la partecipazione del Sindaco di Livorno, Luca Salvetti, che ha portato i suoi saluti sottolineando l’importanza della formazione continua per gli agenti di polizia municipale.

L’evento si svolto presso il teatro CRAL ENI è stato moderato dal Commissario Provinciale ANVU Fabio Calvelli, funzionario della Polizia Locale di Livorno.

Presenti relatori di alto profilo, tra cui l’avv. Annunziata Candida Fusco e il dott. Roberto Benigni, vicepresidente nazionale di ANVU e docente, che hanno affrontato con competenza i principali orientamenti applicativi delle nuove norme.

Il programma ha incluso approfondimenti su temi di grande attualità e interesse operativo per la polizia locale:

Focus sulle novità normative

Nuove normative sugli autovelox;

Modifiche alla gestione delle ZTL e dei parcheggi a pagamento;

Cambiamenti relativi alle “Zone 30”;

Inasprimento delle sanzioni per il mancato rispetto degli stalli per disabili;

Nuove regole per i monopattini elettrici;

Introdotta la sospensione breve della patente e l’“Alcolock”;

Incremento delle sanzioni per l’uso del cellulare alla guida (art. 173);

Videosorveglianza ai passaggi a livello e nuove norme per la Safety Car.

La formazione come strumento fondamentale

Il seminario sottolinea il ruolo cruciale della formazione e dell’aggiornamento normativo per gli agenti della polizia municipale. Con l’evoluzione delle normative, una preparazione adeguata consente agli operatori di affrontare in modo efficace le sfide quotidiane, garantendo sicurezza e legalità sul territorio.

Alla giornata hanno partecipato numerosi agenti provenienti da diverse realtà comunali, testimoniando l’importanza di iniziative come questa per creare una rete di scambio di conoscenze e buone pratiche.

Un passo avanti per Livorno e non solo

L’intervento del Sindaco Salvetti ha evidenziato come questo tipo di eventi contribuisca non solo a rafforzare le competenze del personale della polizia locale, ma anche a migliorare la qualità della vita urbana. “Rendere le nostre strade più sicure e garantire un’applicazione uniforme delle norme è una priorità per la nostra amministrazione,” ha dichiarato il Sindaco.

Al termine del convegno, un test di verifica per i partecipanti, con il rilascio di attestati di profitto e di partecipazione ai soci Anvu. Un riconoscimento tangibile dell’impegno profuso dagli agenti per essere sempre aggiornati e pronti a servire la comunità.

Municipale in aula con ANVU: aggiornamento sul CdS, formazione per una città più sicura