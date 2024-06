Home

Municipale in lutto per la scomparsa di Riccardo Mauceli

17 Giugno 2024

Livorno 17 giugno 2024 – Municipale in lutto per la scomparsa di Riccardo Mauceli

La Polizia Municipale con profondo dolore annuncia la perdita del collega da poco in pensione Riccardo Mauceli, 60 anni.

Entrato a far parte del Corpo della Polizia Municipale nel 1982, ha fatto parte per molti anni del nucleo motociclisti e poi del nucleo controllo edilizio. Ha sempre svolto il suo lavoro con entusiasmo ed il sorriso sulle labbra, con grande spirito di iniziativa, non si tirava mai indietro davanti alle difficoltà. Molto stimato e apprezzato all’interno del Corpo di Polizia Municipale e della cittadinanza. Alla famiglia le più sentite condoglianze da parte di tutto il Comando. Domani alle 14,30 i funerali alla chiesa di Castelnuovo della Misericordia dove era residente.