Home

Cronaca

Municipale in sciopero e presidi nelle prefetture, le ragioni della protesta

Cronaca

31 Dicembre 2021

Municipale in sciopero e presidi nelle prefetture, le ragioni della protesta

15 Gennaio 2022, sciopero nazionale della polizia locale italiana presidi presso varie prefetture italiane

“Basta con le discriminazioni nei confronti della polizia locale”

Livorno 31 dicembre 2021

Il sindacato C.S.E. Flpl Funzioni locali e funzioni pubbliche ha annunciato uno sciopero con presidio davanti alle prefetture della polizia municipale

“Sono anni che il Governo, le Regioni e gli Enti Locali tutti, si riempiono la bocca con l’operato della Polizia Locale. Poi puntualmente se ne dimenticano quando si parla di riformare una Legge vecchie e fuori dal tempo com’è ormai la Legge Quadro sulla POLIZIA LOCALE

Nel tempo sono aumentati continuamente i compiti assegnati alla P.L. che se sono borderline con le attività tipiche di Pubblica Sicurezza, mascherandole come “Viabilità in occasioni di eventi sportivi”, “Piazze Sicure”, operazioni “Antidegrado” e si potrebbe continuare ancora per molto.

Tutti nomi che nascondono nella pratica:

attività tipiche delle Forze di Polizia, continuando però a lasciare queste donne e questi uomini nel limbo degli “Impiegati in Divisa”.

Sembrava la volta buona, con un testo condiviso da tutte le forze politiche, che portava novità e ammodernamenti legislativi in tema di DIRITTI e TUTELE concreti, ma anche di STRUMENTI di LAVORO e di DIFESA PERSONALE per permette al personale della Polizia Locale di operare con EFFICIENZA e con maggiore SICUREZZA.

E invece… a un certo punto, qualcosa o qualcuno, è intervenuto e tutto è stato stravolto. Nell’attuale testo si leggono solo parole confuse, povere di significato concreto e reale.

Un Testo che se diventasse Legge, non cambierebbe nulla o quasi.

E questo FA MALE, FA ARRABBIARE! Con il COVID la PL è stata schierata sempre in prima linea, è stata sottoposta all’obbligo vaccinale come le altre Polizie, è stata messa in campo per controllare i GreePass, come le altre Polizie, hanno perso la vita per questo lavoro senza avere nemmeno il riconoscimento e la tutela della faglia come le altre Polizie, dopo tutto questo, è INACCETTABILE e VERGOGNOSO proporre una riforma simile.

Il Governo ha riconosciuto come categoria usurante tante professionalità, aggiungendone anche altre di recente, ma non l’ha riconosciuta alle donne e agli uomini della PL, che lavorano sulla strada tutti i giorni, H24, con ogni condizione meteo e con rischi professionali tali da porli in cima alle statistiche di infortuni sul lavoro nella Pubblica Amministrazione.

La discriminazione che le Istituzioni Italiane, a tutti i livelli, stanno operando da anni sulla Polizia Locale Italiana è talmente GRAVE e LAMPANTE che anche la Commissione Europea se ne è resa conto e ha più volte sollecitato per scritto il Governo ad intervenire in merito e operare una parificazione di trattamento.

Ma ancora non è bastato!”

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin