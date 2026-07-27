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Municipale interviene con colpo di pistola, Potenti Lega: serve il taser, tutelare di più l’incolumità degli agenti

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27 Luglio 2026

Municipale interviene con colpo di pistola, Potenti Lega: serve il taser, tutelare di più l’incolumità degli agenti

San Vincenzo (Livorno) 27 luglio 2026

Sicurezza, Potenti (Lega): Vigili minacciati, serve uso taser

“Fa riflettere e preoccupare l’episodio avvenuto domenica a San Vincenzo dove un agente della Polizia Locale è dovuto intervenire con un colpo di arma da fuoco per fermare un uomo in forte stato di alterazione che aveva aggredito lui e i colleghi con un coltello.

Voglio esprimere la mia vicinanza all’agente che ha dimostrato prontezza e lucidità a fronte di una situazione pericolosa. In tempi di indegna criminalizzazione delle divise che talvolta arriva persino da uomini delle istituzioni, c’è bisogno di ribadire che siamo sempre dalla parte delle Forze dell’ordine.

Situazioni come quella avvenuta a San Vincenzo rivelano la necessità di tutelare di più l’incolumità degli agenti ed in particolare l’utilità del taser a fronte di chi, invece, vorrebbe bandirlo per convinzioni ideologiche contrarie alla realtà”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della commissione giustizia.

